Secondo uno studio della Zurigo Compagnia di Assicurazioni, due PMI su cinque hanno già subito un attacco informatico. Gli hacker rubano dati interni. Questi possono essere altamente interessanti per la concorrenza. Oppure per l’hacker stesso, se va a fare shopping con la carta di credito di qualcun altro. Molto popolare è anche l’estorsione di riscatti: non si rapisce più la figlia del titolare dell’azienda, ma si prendono in ostaggio tutti i dati e questi rimangono bloccati finché l’azienda non paga.



Fermo dell’azienda e danno alla reputazione

Secondo lo studio, gli attacchi informatici hanno causato, per il 39 percento delle PMI colpite, un fermo completo dell’azienda. La perdita di dati aziendali può causare anche danni alla reputazione. La porta di accesso più frequente per gli attacchi informatici mirati sono le false e-mail. Anche sui social sussiste il rischio. Lo sportivo carino che m’invita all’allenamento per la maratona forse è un hacker: un clic, ed ecco che inizia il download del software nocivo.



I cyberattacchi possono pregiudicare l’esistenza di imprese. Una protezione assoluta non esiste, tuttavia il rischio può essere ridotto con una gestione IT professionale e la formazione dei collaboratori. Con un backup sistematico dei dati e un piano d’emergenza è possibile attenuare le conseguenze.



Il consiglio dell’esperto: assicuratevi contro questa evenienza

La nuova Zurich Assicurazione informatica per le PMI copre determinati costi conseguenti ai cyber attacchi, ad esempio per l’eliminazione dei virus dai computer o per il ripristino dei dati. Gli assicurati hanno inoltre accesso a giuristi che forniscono una consulenza, ad esempio nell’attuazione di misure legali immediate. Opzionalmente è possibile anche assicurare pretese di risarcimento danni conseguenti al furto di dati nonché le conseguenze finanziarie di un’interruzione di esercizio dopo un attacco.



Vuoi saperne di più?

https://www.zurich.ch/it/clientela-aziendale/assicurazioni-patrimoniali/cyber-security-e-privacy



Trova esperti Zurich:

https://www.zurich.ch/it/chi-siamo/ubicazioni#/find-us/agency,general-agency,help-point