Quali imposte devi pagare? Quali deduzioni puoi applicare?

Per rispondere a queste domande un team di professionisti in Ticino ha progettato un’applicazione, scaricabile gratuitamente da smartphone e tablet, che ti guida nella definizione del tuo profilo e nella raccolta della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione d’imposta senza dimenticare qualche giustificativo o deduzione a cui è possibile beneficiare.



Il servizio è semplice e sicuro: dopo esserti registrato, indicando stato civile e genere di attività, ricevi una password per procedere con il caricamento dei documenti direttamente sull’app, fotografando o allegando i file relativi agli attestati e certificati classificati in “redditi, sostanza e deduzioni”.



Il nostro team verifica tutti i documenti e, dopo aver ricevuto la conferma del preventivo per la gestione del servizio, ti invia la dichiarazione d’imposta secondo la modalità che hai prescelto al momento della registrazione.



È possibile scegliere tra tre diversi pacchetti ma puoi anche essere supportato con un’offerta personalizzata come nel caso delle attività indipendenti: per qualsiasi dubbio o domanda hai in ogni caso a disposizione un consulente dedicato.



Con questa innovazione tecnologica, accessibile a tutti, è possibile decidere autonomamente quando fare la dichiarazione senza perdere tempo con appuntamenti o turni da rispettare. Inoltre, con un sistema di notifiche, sei sempre informato su ogni scadenza relativa alla dichiarazione e al pagamento delle imposte nel rispetto delle normative vigenti.



Con TIcino TAX raccogli, anno per anno, tutta la documentazione utilizzata per le dichiarazioni d’imposta nel “cassetto fiscale” visibile sull’app e tramite l’area riservata sempre consultabile sul sito www.ticinotax.ch.



Addio ai moduli cartacei: insieme miglioreremo l’ambiente in cui viviamo utilizzando meno carta e diminuendo gli spostamenti con l’auto per uno sviluppo ECOSOSTENIBILE del Ticino.



TICINO TAX è un servizio offerto da Managing Growth Advisors SA, società fiduciaria che opera nel Ticino dal 1990 leader nel settore e nelle soluzioni d’avanguardia per i contribuenti.



Cosa aspetti? Approfitta delle nostre tariffe trasparenti e vantaggiose