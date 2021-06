Il Casinò torna ai consueti orari d’apertura. Infatti, a partire da lunedì 14 giugno e per tutti i mesi estivi, il Casinò Lugano aprirà tutti i giorni dalle ore 12.00.

16 ore di gioco garantito tutti i giorni dalla domenica al giovedì e 17 ore il venerdì ed il sabato.

L’area tavoli, invece, aprirà alle ore 14.00 e la sala poker alle ore 16.00.

Rimangono attivi tutti i dispositivi di protezione in conformità a quanto predisposto dai protocolli sanitari, per la sicurezza dei giocatori, nel rispetto delle norme anti Covid.



Orari di apertura settimanali del Casinò

Domenica - Giovedì h. 12.00 – 04.00 Venerdì – Sabato h. 12.00 – 05.00



Orari di apertura sala tavoli

Domenica - Giovedì h. 14.00 – 04.00 Venerdì – Sabato h. 14.00 – 05.00



Orari di apertura Poker

Domenica - Giovedì h. 16.00 – 04.00 Venerdì – Sabato h. 16.00 – 05.00