Per l’anno scolastico che inizierà a settembre 2021 il Campus Formativo Bodio è alla ricerca di alcuni giovani interessati/e alle seguenti formazioni:



Apprendista operatrice/tore in automazione e Apprendista polimeccanica/o



La formazione si svolgerà nei primi 2 anni presso il Campus Formativo Bodio, durante il 3° e 4° anno principalmente presso una delle ditte partner:

Azienda Elettrica Ticinese, Azienda Cantonale dei Rifiuti, Helsinn Advanced Synthesis SA, Imerys Graphite & Carbon Switzerland SA, Tenconi SA e Tensol Rail SA.



Requisiti:

anno di nascita: 2004 / 2005 / 2006

buoni risultati scolastici

spirito d’iniziativa e interesse per la tecnica



Ulteriori informazioni:

Campus Formativo Bodio: 091 822 23 43

www.cfb.ch



Le assunzioni avvengono da subito e fino alla totale occupazione dei posti vacanti. Termine ultimo 30.04.2021 (riferimento «concorso AppOaut oppure AppPol»).

Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae, copia dei certificati di scuola media e copia dei giudizi scolastici del 3° e 4° anno / primo semestre (4a media se già in possesso, altrimenti inviare il prima possibile).



Azienda Elettrica Ticinese

Risorse Umane, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso