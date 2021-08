Domenica 29 agosto torna SCOLLINANDO

Il programma:

In ognuno degli 11 Comuni organizzatori - Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia - si parte con la colazione offerta all’aperto dalle 09:00, seguita alle 10:00 da 11 spettacoli di generi diversi in contemporanea, di compagnie ticinesi, adatti a tutto il pubblico e non solo ai bambini.

Il programma dalle 11 alle 17 si concentra poi nei Comuni focus selezionati per il 2021 – Massagno, Savosa e Porza –, dove si trovano oltre 50 attività interattive gratuite, proposte da società e aziende locali, indirizzate sia a famiglie con bambini, sia a singoli o gruppi di amici, di qualsiasi età e suddivise in 7 aree animate. Le attività sono sportive, ludiche, culturali, didattiche, sia per adulti che per bambini anche a partire dai più piccolini.

La giornata si conclude con l’evento finale al Centro sportivo Valgersa di Savosa-Massagno, con il sostegno di AIL SA. Inizia alle 17:15 con un momento ufficiale con le Autorità. Alle 17:30 concerto gratuito CuiTempCheTira della MarcoZappaBand, del noto cantautore locarnese, insignito nel 2019 del premio svizzero della musica. E per concludere maccheronata per cena.

L’elenco esaustivo e completo delle attività con i vari orari e la piantina si trova nel sito www.scollinando.ch

Il concorso:

La Caccia ai Folletti, con il sostegno della Fondazione Kiwanis Club Lugano, fa da fil rouge tra le varie proposte, con premi per un valore totale di quasi 5’000.- CHF. Il vincitore soggiorna per una settimana con la famiglia allo Swiss Holiday Park di Morschach, con il secondo premio un weekend famigliare al Campra Alpine Lodge & Spa, il terzo alla Capanna Cadagno in coppia, con risalita con la funicolare e un marengo offerto da BancaStato. Gli altri 17 sorteggiati vincono risalite ed esperienze varie. Quest’anno la partecipazione è online, ma le risposte le danno i folletti presenti in tutte le aree animate. Con almeno 3 risposte esatte si partecipa all’estrazione, da 4 risposte si ha diritto al piatto di pasta gratuito alla cena dell’evento finale.

Le norme vigenti:

Scollinando si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, ed essendo all’aperto, con il pubblico in movimento e con un numero di persone assembrato che rientra nei limiti, può svolgersi senza limitazioni particolari. Per i pochi luoghi al chiuso da visitare, e laddove non si può mantenere la distanza di sicurezza, bisogna indossare la mascherina. Quest’anno l’evento sarà annullato in caso di pioggia, con avviso tramite i vari canali un paio di giorni prima.

Come spostarsi:

Si consiglia di raggiungere la zona dell’evento con i mezzi pubblici, oppure di parcheggiare all’arrivo e poi spostarsi tutto il giorno a piedi o in bicicletta, in modo da godersi appieno le varie proposte e i percorsi. Come supporto i Comuni organizzatori, con il sostegno di Publibike, propongono degli AutoPostali speciali gratuiti al mattino per raggiungere la zona focus dalle altre colazioni/spettacoli, nel tardo pomeriggio da Porza e Savosa Paese per raggiungere il Centro Sportivo Valgersa, sede dell’evento finale, e infine da qui per ritornare agli altri 10 Comuni di scollinando.