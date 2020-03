La verità è che non c’è una risposta a tale domanda. C’è solo chi ha dell’oro e chi non ne ha. Di seguito, GOLDAVENUE.com ci racconta un episodio emblematico realmente accaduto.



Uno dei nostri clienti, il Dottor Lurati (nome di fantasia), dopo diversi mesi di esitazione, decise di contattarci a fine 2018, con l’intento di comprare un discreto quantitativo d’oro. Il prezzo dell’oro si aggirava introno ai $1’200 l’oncia (un oncia sono 31,10 grammi). Per provare a risparmiare qualche dollaro, Lurati decise di aspettare che il prezzo scendesse ancora un poco, prima di finalizzare l’acquisto. Una scelta rischiosa, in quanto il prezzo può sia scendere che salire.

Per sua sfortuna, una settimana più tardi il prezzo salì a $1’250. Scocciato per la mancata occasione decise quindi di rimandare l’acquisto. A quel punto gli proponemmo la soluzione più semplice e sicura, ovvero quella di comprare subito qualche lingotto d’oro per distribuire il rischio, ma ostinato rifiutò. In seguito, lo contattammo ancora qualche volta per chiedergli se fosse sempre interessato a comprare i lingotti d’oro, ma deluso, ci disse che avrebbe aspettato speranzoso che il prezzo scendesse.

Oggi il prezzo dell’oro si aggira intorno ai $1’600. Non abbiamo più scritto al Dottor Lurati, perché probabilmente di oro non ne comprerà mai. Tra qualche anno anche lui come altri si dirà: “Se soltanto avessi dell’oro”.



Prezzi chiari e trasparenti su GOLDAVENUE.com

Su GOLDAVENUE.com cerchiamo di accompagnare al meglio tutti coloro che hanno deciso di comprare oro. Il nostro servizio personalizzato e attento risponde a tutte le domande con grande professionalità e trasparenza. Tutti i lingotti disponibili sulla nostra piattaforma sono in oro puro a 24 carati, certificati, raffinati e prodotti nella raffineria ticinese PAMP. Offriamo un servizio di stoccaggio gratuito e un servizio di spedizione rapida e assicurato.



Indipendentemente dal montante che considererai acquistare, non esitare a contattarci per poter ricevere tutte le informazioni riguardo ai nostri servizi e prodotti.



Per maggiori informazioni, visita il sito svizzero: www.goldavenue.com