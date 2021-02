Iniziativa #ilticinononsiferma

A tutti coloro che acquisteranno un’automobile presso l’auto-salone Emil Frey Noranco, verranno regalati 300 CHF (6 buoni da 50 CHF cad.) da utilizzare in ristoranti, locali, bar, e ristoranti take away aderenti all’iniziativa. La promozione è cumulabile con le altre offerte in corso.

Regolamento

La promozione è valida solo alla Emil Frey Noranco per i contratti stipulati fra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021, con consegna della vettura entro il 30 giugno 2021.

I 6 buoni dal valore di 50 CHF cad. saranno utilizzabili, previa prenotazione telefonica, presso i ristoranti, ristoranti take away, bar e altri locali aderenti all’iniziativa.

Validità dei buoni regalo: 31/12/2021.