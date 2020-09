Flying Teachers offre una formazione di elevata qualità in tutta la Svizzera, corsi di lingue e business, corsi di perfezionamento e molti altri, con modalità in presenza o online.

Ci rechiamo direttamente nella vostra azienda. Impartiamo lezioni private o in piccoli gruppi, insegniamo in funzione del vostro ambito professionale, come e dove lo desiderate.



Corsi di lingua per tutti gli ambiti professionali:

· Professioni sanitarie

· Contabilità e finanza

· Hotel e turismo

· Assicurazioni...



Oltre ai corsi di lingua, Flying Teachers offre numerosi corsi business :

· Workshop di retorica e lettorato

· Seminari di management

· Workshop sulle tecniche di presentazione

· Come moderare le riunioni

· Corrispondenza commerciale e altri corsi...



Per la massima flessibilità è possibile combinare in ogni momento corsi online e corsi in presenza presso la vostra azienda.



I nostri punti di forza:

· Flessibilità: Nuovo! Potete combinare in qualsiasi momento corsi online e corsi in presenza.

· Single Point of Contact: Una persona di contatto che coordina le procedure amministrative, senza burocrazia e in modo mirato.

· Dinamicità: Organizziamo in brevissimo tempo i corsi dove e come voi lo desiderate.

· Garanzia di qualità: I nostri insegnanti sono motivati, qualificati e insegnano in modo mirato in base agli standard del certificato "Quality and Best Practice".

· Ampia scelta di corsi: Corsi di lingue e corsi di perfezionamento professionale, su misura.



Parliamo italiano, non esitate a contattarci! www.flyingteachers.ch/sera

Flying Teachers Lugano

Bojana Kovacevic

lugano@flyingteachers.com

T +41 58 356 33 33