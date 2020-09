Il Galà dei Castelli di martedì 15 settembre 2020 offrirà ancora una volta uno spettacolo di atletica leggera di altissimo livello. Tutta l'élite dell’atletica leggera svizzera, che mai come quest’anno sta producendo risultati di assoluto rilievo nel contesto mondiale, sarà al via nello Stadio Comunale e garantirà dunque una competizione di alta qualità.



Gli organizzatori sono lieti di comunicare che atleti di spicco come la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Mujinga Kambundji, l'atleta ticinese più veloce di tutti i tempi Ajla Del Ponte, le due volte campionesse europee Lea Sprunger e Selina Büchel, oltre ai campioni europei U23 Jason Joseph e Simon Ehammer hanno accettato di partecipare a questo importante appuntamento, a pochi giorni dai Campionati svizzeri di Basilea (11-12 settembre) a Bellinzona.

Il comitato organizzatore è inoltre in contatto con diversi atleti stranieri e ci sono buone probabilità, nonostante il periodo particolare, di vedere all’opera alcune star internazionali, proprio come successo negli anni scorsi quando a entusiasmare il pubblico ci avevano pensato stelle dal calibro di Asafa Powell, Shelly-Ann Fraser-Pryce, LaShawn Merritt, Justin Gatlin o Aries Merritt.



A causa della pandemia di Coronavirus, il Galà dei Castelli 2020 non ha potuto svolgersi a maggio come previsto. Gli organizzatori sono lieti di poter offrire comunque agli appassionati ticinesi e svizzeri di atletica leggera un programma di alta qualità dopo il rinvio a settembre. A renderlo possibile è la stretta collaborazione con sponsor e partner, nonché con l'associazione nazionale Swiss Athletics. Il Galà dei Castelli farà inoltre parte della #ChampsSeries 2020 di Swiss Athletics.



Si prevede che fino a 1000 spettatori potranno seguire l'evento allo stadio, ma indipendentemente dal numero di persone che alla fine potranno entrare al comunale, nessun appassionato perderà il Galà dei Castelli: è infatti con orgoglio che si annuncia che la televisione della Svizzera italiana RSI trasmetterà l’evento in diretta dalle 19:30 alle 21:05. Parallelamente, è previsto che le gare siano trasmesse in diretta sulla piattaforma di atletica leggera ubs-athletics.fans.



Tutte le informazioni sui biglietti, sul programma e sui partecipanti saranno aggiornate appena possibile sul sito web del meeting www.galadeicastelli.ch , nonché sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.