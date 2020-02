Fai girare i simboli della slot machine e osserva la pallina della roulette che si avvicina sempre di più al tuo numero fortunato decretandolo vincente! L’adrenalina del gioco, le luci e i colori di Las Vegas sono ora a portata di mano. L’eccitante mondo del Casinò fa tappa al Centro Tenero dall’11 al 22 febbraio. Non perdere l’occasione di immergerti in questa fantastica realtà!

Ad accoglierti non ci saranno solo giochi emozionanti, ma anche tanti fantastici premi. Potrai vincere la nuova Honda CR-V Hybrid nel tuo colore preferito, una carta di credito Cor-nèrcard con un credito iniziale di CHF 5’000.-, uno scooter Honda Forza e un robot tagliaerba Honda Miimo!

Il grande gioco con premi immediati mette in palio inoltre 3 carte prepagate Cornèrcard del valore di CHF 500.- ciascuna e innumerevoli premi del Casinò di Locarno. Partecipare è molto facile. Basta utilizzare la carta da gioco che viene consegnata gratuitamente alle casse dei negozi del Centro o che è stata recapitata direttamente a casa e farla passare sulle postazioni da gioco. La fedeltà viene premiata. Ad attendere i clienti ci sono dei premi fedeltà immediati.

E non è tutto!

Ogni giovedì, venerdì e sabato pomeriggio avrai la possibilità di partecipare alla dimostrazione ad un vero tavolo da gioco con un croupier professionista in collaborazione con il Casinò di Locarno.

Giovedì 13 febbraio è in programma il Casinò Royale Party: un evento esclusivo con ingresso libero, un ricco aperitivo e tanta musica.

Perché viaggiare fino a Las Vegas quando ci si può immergere nell’emozionante mondo del casinò nei centri commerciali Coop? La fortuna ti aspetta! Nessun rischio e tanto divertimento!