Gli anziani sono stati la categoria più colpita dalle restrizioni imposte a causa della pandemia. E molti di loro hanno parecchio sofferto nel dover rinunciare alla propria quotidianità, che includeva anche attività fisiche. Per questo, allentate le misure restrittive e tornati ad aver un minimo di normalità, sono tanti gli over 60 che hanno voluto ricominciare ad andare in palestra.

Non solo per rimettersi in forma, ma anche per riconquistare la propria libertà, come potete vedere nel video allegato.