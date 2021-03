La qualità nascosta, almeno alla vista dell’osservatore ordinario: così potrebbe essere definita la caratteristica delle lavorazioni svolte dal Gruppo Manz di Mezzovico, specializzato dal 1981 nelle opere d’isolazione termica ed impermeabilizzazione di coperture a tetto piano, impermeabilizzazioni speciali per edilizia e genio civile ed opere da lattoniere, oltre a servizi connessi come le consulenze tecniche.

Accanto a Manz Isolazioni è nata nel 2010 Resinswiss, specializzata nella realizzazione di trattamenti impermeabilizzanti ed architettonici in resine armate. Il Gruppo, che si avvale del contributo di 40 collaboratori specializzati, costantemente aggiornati grazie ai corsi proposti dai fornitori, offre così un’ampia gamma di lavori e di prestazioni, incluse quelle fornite al committente già in fase di progettazione dell’opera, con l’elaborazione dei dettagli esecutivi, l’assistenza durante la realizzazione dell’opera e la posa in cantiere.

L’esperienza accumulata su tutto il territorio cantonale consente di garantire ad enti pubblici, amministrazioni, entità commerciali o privati, una piena soddisfazione. Manz vanta collaborazioni con le maggiori agenzie immobiliari del Cantone ed ha partecipato a realizzazioni che includono il Dipartimento Federale Militare, il Centro Nazionale Sportivo di Tenero, il Termovalorizzatore di Giubiasco, molti edifici scolastici, il Centro Ikea di Grancia, il Palazzo dei Congressi di Lugano, vari negozi Migros e Coop, i Centri Porsche Ticino, capanne montane, l’immobile Artisa Group, il nuovo campus USI di Viganello, la pista del ghiaccio di Biasca e molte altre strutture pubbliche e private.

Accanto alla qualità, la sicurezza è un altro punto di forza del Gruppo Manz, specializzato anche nella progettazione e nella realizzazione di impianti anticaduta permanenti per tetti piani, in linea con le disposizioni prevista nella norma SIA 271:2007 Edilizia. Un fattore questo non trascurabile in occasione sia delle manutenzioni annuali sia di lavori ulteriori quali coperture, posa di impianti fotovoltaici o di altri elementi tecnici.

Se oggi i criteri di sostenibilità, aderenza alle norme, risparmio energetico, sono importanti, anche gli incentivi pubblici acquistano rilevanza e l’Ufficio Tecnico di Manz fornisce una consulenza mirata in questo ambito, allestendo gratuitamente offerte e preventivi, ed occupandosi in particolare di tutta la procedura per la richiesta dei sussidi cantonali per il risanamento energetico, strettamente in linea con quanto previsto dalle normative, oltre che eseguire i relativi lavori fino alla liquidazione finale.

Il Gruppo Manz nasce il 1 aprile 1981. Il fondatore Fritz Manz inculca nell’azienda quei principi di rigore, qualità, precisione, correttezza, affidabilità e trasparenza che ne segnano la storia fino ai nostri giorni. In occasione del trentennale, nel 2011, ha luogo il primo cambio di assetto proprietario, con l’entrata nel Consiglio di Amministrazione, quali comproprietari, di Franco Fedrigo, direttore tecnico, di cui è previsto il parziale pensionamento da fine dicembre 2021, Giuliano Poncia, direttore tecnico e primo operaio assunto, Giancarlo Lopez, direttore tecnico e Stefano Borla, direttore amministrativo. Un secondo passaggio di proprietà è in corso in occasione del quarantennale, con Giancarlo Lopez e Stefano Borla che assumono la futura conduzione del Gruppo, supportati anche dal giovane tecnico Claudio Cuzzilla. Alla direzione tecnica di Resinswiss, con una partecipazione nella società, è Luciano Lacentra, supportato dal tecnico Alessandro Cifarelli. Fritz Manz mantiene il ruolo di consulente nella direzione strategica del Gruppo e presiede i Consigli di Amministrazione di Manz Isolazioni e di Resinswiss.

“L’intuizione, lo spirito innovativo ed i valori che ho portato nell’azienda, hanno contribuito a renderla leader di mercato in Ticino” afferma Fritz Manz “e le realizzazioni pubbliche e private da noi curate lo dimostrano”. “Operiamo solo nel nostro Cantone” aggiunge Stefano Borla “perché già gli impegni locali ci assorbono completamente. Inoltre dipendiamo molto dalle condizioni meteorologiche che qui da noi sono più favorevoli. Si tratta di un settore di nicchia ma i lavori di impermeabilizzazione ed isolazione termica rivestono una grande importanza nella costruzione di un immobile, quale che sia la sua dimensione e la sua destinazione, anche se queste opere il più delle volte sfuggono alla vista dei non esperti del settore. Le coperture piane, in cui siamo specializzati, sono sottoposte a grandi sollecitazioni da parte degli agenti atmosferici, come pioggia, neve, grandine, vento, raggi solari ed escursioni termiche giornaliere e stagionali, ma non solo. Pensiamo anche ai lavori dell’impresa durante la costruzione ed alle successive fasi di manutenzione. Progettare l’isolamento tecnico delle strutture non è cosa da poco: vanno considerate le caratteristiche del materiale isolante, la resistenza meccanica, la conduttività termica, la reazione all’acqua, all’umidità, al gelo ed al disgelo, la permeabilità al vapore acqueo ed il comportamento al fuoco. I nostri trattamenti sono come una seconda pelle per le linee architettoniche di una superficie esterna, di un balcone, un terrazzo od una pensilina. All’interno applichiamo invece resine decorative. Utilizziamo solo i migliori prodotti disponibili sul mercato, e questo ci rende un po’ più costosi, ma fornisce ai committenti migliori garanzie nel tempo ed una qualità degli interventi a tutta prova”.

Anche per il Gruppo Manz esiste il problema del reperimento di manodopera, tecnici specializzati, montatori, lattonieri qualificati. “Abbiamo collaboratori di grande esperienza e competenza, sempre aggiornati, ma trovare nuove leve non è facile, nonostante le nostre condizioni di lavoro siano interessanti ed i livelli salariali ben superiori a quanto fissato dai contratti collettivi. Vorremmo esprimere soddisfazione e gratitudine per tutti i nostri collaboratori che, oltre alle comprovate qualità tecniche, a giudizio più volte espresso dai clienti, hanno comportamenti, gentilezza, cura delle persone superiore alla media.

“La nostra filosofia aziendale” aggiunge Fritz Manz “non si rivolge soltanto agli aspetti tecnici, alla correttezza assoluta ed alla trasparenza nei rapporti con i committenti, ma si estende anche allo staff. Il clima aziendale è ottimo e la fidelizzazione dei nostri collaboratori elevata, tanto che molti sono con noi da decenni. Non perdiamo occasioni per cementare questo spirito, come attraverso i periodici viaggi che compiamo, ad esempio in diverse capanne suggestive del Ticino, che spesso hanno visto il nostro lavoro. Siamo anche impegnati da sempre nella formazione di apprendisti; negli ultimi anni due ragazzi della regione hanno svolto l’apprendistato e oggi sono due giovani collaboratori diplomati. E’ l’occasione per invitare i giovani a considerare questo settore interessante e ricco di soddisfazioni.” Fra le attività del Gruppo vanno poi ricordate quelle di carattere sociale e benefico che, in un momento come quello attuale, acquistano una rilevanza ancora maggiore.

Manz Isolazioni SA, il tuo tetto piano e Resinswiss SA, le tue resine formano un gruppo che opera in Ticino, con risorse nostrane, per il territorio locale.



Gian Luigi Trucco