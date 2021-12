A Natale, a Zurigo arriva lo straordinario HOTEL NOËL. 10 hotel zuighesi, tra cui il rinomato Hotel Storchen e lo stiloso 25hours Hotel nella Langstrasse, mettono a disposizione una delle loro camere, che viene trasformata da diversi artisti facendo riferimento alla città di Zurigo. I creativi sono stati selezionati in base alla loro poliedricità e diversità, per consentire di ottenere stanze assolutamente individuali e uniche. Artisti moderni, ensemble, illustratori, designer e videoartisti danno vita a mondi creativi nei quali gli ospiti possono e devono immergesi. Grazie all`inventiva collaborazione tra arte e hôtellerie, nascono rifugi suggestivi, che fungono nel contempo da punti di partenza per esplorare l`urbana Zurigo in versione natalizia, con la sua prestigiosa offerta stagionale fatta di gastronomia, shopping, arte e cultura. Le 110 camere possono essere prenotate normalmente nel periodo natalizio. Nel loro insieme, formano il cosiddetto HOTEL NOËL, che può essere scoperto sul sito noelzurich.com.