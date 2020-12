La diffusione del Covid-19 e l’incremento dei contagi hanno portato la figura del medico ad essere sempre più presente nella vita dei cittadini, che ricercano un punto di riferimento che possa sostenerli qualora ne avessero bisogno. Il ruolo ricoperto dai professionisti della salute richiede un’attenzione ed una cura tali da poter gestire con tempestività ogni eventuale criticità e, per farlo, è necessario disporre di strumentazioni all’avanguardia e tecniche sempre aggiornate. In tal senso, quindi, la formazione del personale medico è fondamentale per acquisire tutte quelle competenze pratiche e teoriche necessarie per curare al meglio i pazienti.



Nello scenario attuale in particolare, poter contare su una preparazione di alto livello è importante per garantire prestazioni elevate. È quindi essenziale indirizzarsi verso percorsi di studi mirati che offrano agli studenti tutti i mezzi necessari per svolgere al meglio la professione di medico.

Corso di laurea Medtec: dalla medicina di base a quella di precisione

A questo proposito il corso di laurea Medtec proposto da Humanitas University, in collaborazione con il Politecnico di Milano, risulta essere uno dei più completi poiché permette di acquisire sia la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, sia quella triennale in Ingegneria Biomedica. Si tratta quindi di un’offerta formativa particolarmente approfondita che consente di affrontare numerosi argomenti, da quelli prettamente scientifici, comuni a tutti i percorsi di medicina, allo studio di tecnologie sempre più avanzate, come l’utilizzo di robot chirurgici e delle bioprotesi.



Quello strutturato da Humanitas University è un percorso interdisciplinare volto a integrare lo studio di ogni aspetto della medicina con la formazione clinica, con lo scopo di formare una figura professionale completa che sappia interagire con il paziente, comprendendone le necessità e individuando il trattamento più adatto alla patologia o al disturbo da cui è affetto. Questo è reso possibile anche dalla tipologia di didattica adottata da campus che prevede l’organizzazione di flipped classrooms, al fine di stimolare attivamente il confronto tra studenti e docenti, fondamentale per una formazione completa che racchiuda tanto le competenze tecniche quanto quelle trasversali.



L’offerta formativa proposta da Humanitas prevede sia lezioni in presenza, nel pieno rispetto delle norme anticovid, con particolare attenzione a garantire la distanza minima di sicurezza e alla sanificazione delle aule e degli altri ambienti del campus, sia lezioni on demand e in streaming. Questa possibilità è stata pensata per consentire a tutti gli studenti di partecipare ai corsi attraverso le piattaforme digitali, che permettono loro anche si eseguire simulazioni e test.

Humanitas University: il technological change nel settore medico