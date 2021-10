I Casinò Admiral sempre più “vicini” al Canton Ticino

Durante questi due anni di grandi difficoltà economiche e produttive abbiamo pensato di stare “vicino” alle cosiddette aziende a chilometro zero del nostro territorio e per questo motivo sono nati i “vicini dello zero”: spiega Diego Chiarello che durante il primo e secondo lockdown ha realizzato una serie di video per presentare sui social network ricette e i partner dei Casinò Admiral nell’ambito della fornitura dei prodotti di ristorazione. Oltre a promuovere i fornitori a “chilometro zero”, il settore della ristorazione delle due case da gioco si è anche prodigato affinché fossero utilizzati non solo i prodotti di distribuzione, ma anche quelli di produzione rigorosamente ticinese. Questi due anni di sostegno nei confronti del settore alimentare del territorio sono stati celebrati in una serata di degustazione gastronomica tenutasi al Casinò Admiral di Mendrisio con la partecipazione di numerosi rappresentanti delle aziende partner. Le aziende coinvolte nel progetto sono state: Caffè Cerutti, Bisbino Gin, GBC, la Macelleria del Corso di Novazzano, il Mulino di Maroggia, il Birrificio San Martino e il Mercato del Pesce di Lugano.