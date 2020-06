Il Casinò Lugano ha pensato a una sorpresa speciale per tutti i suoi giocatori: alla mezzanotte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno infatti, lo staff della casa da gioco luganese aspetta tutti per festeggiare la riapertura con un brindisi speciale, ovviamente offerto dal Casinò. Sarà un modo eccezionale per ritrovarsi tutti insieme dopo due mesi e mezzo di chiusura. L’Ordinanza cantonale che ha fatto seguito alla seduta del Consiglio Federale dello scorso 27 maggio ha disposto la riapertura delle case da gioco per il giorno 6 giugno e il Casino’ non vuole perdere nemmeno un minuto per riabbracciare i propri affezionati ospiti. Per questo motivo la Direzione ha optato per una riapertura speciale allo scoccare della mezzanotte del 6 giugno, proprio come se fosse l’inizio di un nuovo anno, un nuovo inizio. Sempre all’insegna del divertimento, del sorriso e del servizio di eccellenza, tutto quello a cui sono da sempre abituati gli ospiti del Casinò. Tenendo naturalmente conto della “nuova normalità” a cui dovranno abituarsi tutti i cittadini. Per questo motivo saranno predisposte speciali misure protettive e di distanziamento sociale per tutti i giocatori. Misure protettive non troppo invasive, garantendo sempre la massima offerta di gioco sia ai tavoli sia alle slot e l’eccellenza dei servizi, dal guardaroba al valet parking, dai bar al ristorante Elementi. Insomma, a partire dalla mezzanotte di venerdì sera al Casinò Lugano “si tornerà a giocare a tutto, ma non con la salute”.