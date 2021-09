Per la 18esima volta si è svolta la cerimonia di premiazione dei migliori edifici della città di Zurigo. Tra 117 edifici, una giuria di esperti presieduta dal consigliere comunale André Odermatt ha assegnato dodici premi e nove riconoscimenti, ed il primo premio è andato proprio all’edificio di Bucherer realizzato sia esternamente sia internamente in marmo Cristallina di Peccia.

La scelta degli architetti di utilizzare il marmo Cristallina per la realizzazione di questo importante edificio è stata sicuramente vincente. Non solo è un materiale naturale e dunque ecologico, ma è anche locale. L’estrazione del marmo avviene a Peccia (Alta Valle Maggia), ad un altitudine di 1200 e 1400 m.s.m., mentre la lavorazione avviene nel laboratorio a Biasca con macchinari all’avanguardia che permettono di tagliare e personalizzare nella forma e dimensione desiderata il marmo Cristallina. È chiaro quindi che se si cerca un materiale sostenibile, unico e versatile, il marmo Cristallina è la scelta perfetta.

Ci sono ben 14 qualità di marmo Cristallina tra cui scegliere, che variano per colore e venature. Per la sede principale di Bucherer gli architetti degli studi office Haratori (Zurigo) e office Winhov (Amsterdam) hanno scelto il Cristallina® White Venato per le facciate esterne e gli interni, mentre per la terrazza hanno optato per il Cristallina® Black&White.