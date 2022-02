Accenture sta investendo molto nella sede ticinese. Quali sono esattamente gli obiettivi di Accenture nella regione?

A differenza delle altre regioni linguistiche, il Ticino è toccato dal fenomeno dell’emigrazione di lavoratori altamente qualificati. Eppure, la regione rappresenta un luogo di lavoro molto allettante. I settori delle scienze biologiche, delle TIC, dell’elettronica così come l’industria tessile e quella dell’abbigliamento, in particolare, hanno un grande potenziale e sono specificamente promosse dal cantone. Accenture vuole sostenere questo sviluppo e sta lavorando con i partner per costruire in Ticino un polo per l’innovazione interconnesso. L’obiettivo è quello di riportare qui sul territorio la forza lavoro ticinese e il suo prezioso know-how. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo lavorando a stretto contatto con l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale.



Può descrivere in termini concreti cosa fa esattamente Accenture in Ticino?

Accenture ha una sede a Lugano dall’inizio del 2019. Stiamo perseguendo una forte strategia di assunzioni nella regione: vogliamo raddoppiare il numero di posti di lavoro entro la fine del 2022.

Inoltre, Accenture è coinvolta nel miglioramento della competitività. Come membro fondatore del Lifestyle-Tech Competence Center, sosteniamo altre aziende innovative nella ricerca e nello sviluppo di progetti nel settore del lifestyle. Di particolare interesse per noi sono le aree della tecnologia e della moda, due delle industrie chiave qui in Ticino.



Per la Svizzera la spinta alla digitalizzazione e all’innovazione è un tema importante. Come valuta la situazione in Svizzera?

La Svizzera offre un ambiente interessante per l’innovazione, grazie all’alto livello di istruzione e alla forte economia. Una grande sfida è certamente quella di incrementare l’innovazione: la Svizzera dovrebbe porsi obiettivi più grandi. Per una trasformazione duratura, le aziende devono essere costantemente improntate all’innovazione, all’agilità e al cambiamento; in molte aziende però c’è ancora una certa resistenza al cambiamento.



Anche la sostenibilità è un aspetto di cui le aziende non possono più fare a meno. In che modo Accenture aiuta le aziende a realizzare i loro obiettivi?

Nell’ambito della sostenibilità, Accenture offre alle aziende vari servizi, per esempio l’operatività dell’obiettivo della neutralità climatica o lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie sostenibili. Insieme alle aziende definiamo strategie specifiche, modelli di business, processi e tecnologie con cui si possono raggiungere i vari obiettivi di sostenibilità. Accenture può attingere a molti anni di esperienza nel settore e a un ecosistema globale di partner. In questo modo diamo accesso alla nostra clientela a una competenza completa in tutti i settori, che aiuta ad aumentare la competitività delle aziende.



A proposito dell’intervistato

Marco Huwiler, 46 anni, Country Managing Director di Accenture in Svizzera, ha studiato economia all’Università di Friburgo e ha conseguito un Master of Business Administration. Lavora per Accenture dal 2001. La sua attività di consulenza si concentra su grandi programmi di trasformazione e digitalizzazione e su iniziative di innovazione.



