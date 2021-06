Il quartiere Dreispitz di Basilea punta su densificazione e qualità di vita

Signor Lardi, come è possibile conciliare densificazione e migliore qualità di vita?

Demolendo vecchi edifici che necessitano urgentemente di risanamenti per sostituirli con nuovi quartieri, si creano spazi abitativi moderni e spesso in ottima posizione nello spazio urbano. Gli edifici moderni possono essere adattati alle necessità del giorno d’oggi. In questo modo la qualità di vita migliora ed è inoltre possibile proteggere l’ambiente e il suolo.



Quali sono concretamente le possibilità per attuare questo tipo di progetti?

Uno strumento importante per la modernizzazione del parco edifici svizzero, in particolare nelle città e negli agglomerati, è la sostituzione dei vecchi edifici con costruzioni moderne. Questa può essere, a seconda delle necessità e della situazione iniziale, la soluzione più attrattiva per rimodernare singoli edifici ma anche interi quartieri e strade. I problemi relativi a suolo, clima e necessità abitative vengono affrontati come un unicum. È una situazione win-win.



Come cambiano le nostre abitudini quotidiane in seguito a una densificazione degli spazi abitativi?

Guardando lo sviluppo demografico, vediamo che in futuro tante persone avranno la necessità di abitare nei centri urbani. Densificare e costruire edifici attrattivi è un modo per rispondere a questa necessità. Si tratta di rendere possibile più che di cambiare.



Il sogno di una casa propria dobbiamo scordarcelo?

Oggi il tasso di risanamento non supera l’uno per cento. I tempi per un progetto moderno e orientato al futuro, dalla pianificazione fino all’attuazione, sono molto lunghi. Se l’offensiva verso la modernizzazione fosse portata avanti con decisione, sarebbe possibile attenuare la scarsità di offerta che affligge molti Comuni al giorno d’oggi. È un elemento importante per far sì che l’acquisto di un immobile resti accessibile.



Sul tetto del MParc verrà costruita una scuola secondaria per 700 studenti e insegnanti completa di palestra tripla. Con il parco per il tempo libero «Adele Duttweiler» e uno spazio di ritrovo per i giovani, l’insieme garantirà uno spazio dai molteplici utilizzi.