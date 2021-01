Fare l’imprenditore è spesso una scelta di vita. In molti sostengono che imprenditori si nasce - e non si diventa - in quanto significa mettersi in gioco anche, e soprattutto, personalmente. Sono quasi infinite in letteratura le definizioni di imprenditorialità (o imprenditore), ma quasi in tutte ritroviamo due parole chiave: rischio e sfida. Ogni sfida comporta un certo rischio, quel rischio che imprenditorialmente significa mettere a repentaglio risorse, tempo e affetti. La parola sfida è un termine ampio e complesso, che può definire e racchiudere il significato stesso di imprenditorialità.

Con la rubrica “Ticino, terra d’imprenditori” abbiamo cercato di raccontarvi questo; sfide che gli imprenditori del nostro Cantone hanno e dovranno affrontare (le interviste le potete trovare qui). Il 2020 (e speriamo solo una parte del 2021, ndr) ha visto la pandemia quale protagonista, la quale ha stravolto le normali regole di mercato e ha ribaltato qualsiasi tipo di previsione. L’emergenza non ci deve far tuttavia dimenticare le problematiche che si presentano quotidianamente nella nostra società e, di riflesso, agli imprenditori. Nel 2015 l’ONU ha rilasciato un programma denominato Agenda 2030, mettendo sul tavolo 17 obiettivi declinati in 169 azioni volte al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. Negli anni recenti la sostenibilità (in tutte le sue forme) è diventata parte integrante delle nostre storie e delle nostre notizie, ed è su questo che vogliamo concentrare la nostra rubrica nel 2021. Storie di imprenditorialità e sostenibilità, esperienze e percorsi di persone che hanno deciso di rischiare e hanno vinto le proprie sfide o che, semplicemente, ne hanno trovate di nuove.

Cosa significa sostenibilità?

Sostenibilità. Bella parola. È legata all’ambiente, all’economia e al tessuto sociale. Descrive un cambiamento. Lo sfruttamento delle risorse, gli investimenti, lo sviluppo tecnologico: elementi, questi, che devono sintonizzarsi fra loro per far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell’umanità. Oggi ma, soprattutto, domani.

Sostenibilità fa rima con Green Economy. Citiamo dal dizionario: “Modello teorico di sviluppo economico che prende in considerazione l’attività produttiva valutandone sia i benefici derivanti dalla crescita, sia l’impatto ambientale provocato dall’attività di trasformazione delle materie prime”. Il mondo sta cambiando, già. Deve cambiare. E con esso devono cambiare i ragionamenti all’interno delle aziende.

Ticino, terra di imprenditori

Integrare nella propria offerta e nei propri processi i principi dello sviluppo sostenibile non è evidente, immaginiamoci la difficoltà per imprenditori che dispongono (soprattutto inizialmente) di risorse e tempo molto limitati. Quali possono essere le complessità di essere “sostenibili” per gli imprenditori in Ticino? Posizionarsi come impresa sostenibile conferisce veramente un vantaggio competitivo? Quale sarà il ruolo della sostenibilità ecologica nei prossimi anni?

Cercheremo queste e altre risposte nei racconti di imprenditori del nostro cantone, o che sono partiti dal Ticino e si sono affermati a livello interazionale, i quali hanno dimostrato di avere particolare attenzione alla sostenibilità.