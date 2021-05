Per qualsiasi tipo di impresa la gestione documentale riveste un ruolo fondamentale. Negli ultimi anni, il numero dei dati e dei documenti (sia in formato digitale che in formato elettronico) con cui le aziende hanno a che fare è incredibilmente aumentato.



Inoltre, è cresciuto anche il numero delle norme e dei regolamenti che riguardano le modalità e le tempistiche di conservazione dei documenti. Tutte le informazioni devono quindi essere organizzate e conservate nel modo corretto, ma per ottimizzare i processi aziendali dovrebbero anche essere sempre facilmente reperibili.



Per questi motivi, molte imprese hanno già deciso di dotarsi di un sistema di gestione documentale, una sorta di software/archivio che permette di gestire nel modo corretto i vari documenti in formato digitale dal momento della loro produzione (o archiviazione) fino alla conservazione.



L’importanza di un software di gestione documentale



Ormai i software sono una risorsa indispensabile per la gestione documentale delle aziende e delle amministrazioni. Spesso vengono identificati come DMS, acronimo di Document Management System, e permettono di effettuare una serie di operazioni sui documenti digitali e digitalizzati, che in questo modo vengono facilmente catalogati ed indicizzati. L’utilizzo di una piattaforma per la gestione documentale comporta una serie di importanti benefici.



Innanzitutto, grazie all’ottimizzazione del lavoro di gestione dei documenti viene eliminato il rischio dell’errore manuale. C’è poi la riduzione dei costi sostenuti per l’archiviazione, l’amministrazione e la conservazione dei documenti.



I vari file che vengono archiviati sono sempre disponibili e immediatamente reperibili grazie alla loro indicizzazione. Infine, i DMS offrono la massima sicurezza in termini di privacy, anche perché gli accessi sono sempre monitorati.



Come scegliere il software per la gestione documentale



Tra software e piattaforme web, il mercato offre diverse soluzioni pensate appositamente per la gestione documentale.



Tra i prodotti più apprezzati dalle imprese c’è ARXivar, un programma completo che permette di gestire in modalità interamente digitale i documenti, dal momento della loro creazione fino al termine della loro conservazione sostitutiva.

Il tutto avviene all’interno di un unico sistema, in modo da ottimizzare l’archiviazione, l’organizzazione e la condivisione dei file.



Archiviazione digitale e organizzazione dei documenti



Con l’archiviazione digitale le informazioni vengono liberate dal loro eventuale supporto cartaceo ed immagazzinate nel sistema in modo da essere facilmente rintracciabili.



All’interno della piattaforma i documenti vengono organizzati in modo efficace tramite l’assegnazione in fascicoli, l’inserimento in pratiche e l’utilizzo degli hashtag. I collegamenti tra i vari file possono essere stabiliti manualmente o automaticamente.

Dopo la loro archiviazione, i file non sono più modificabili: in questo modo viene assicurata l’integrità dei documenti. Ogni movimentazione, ogni revisione ed ogni modifica rimangono nello storico all’interno della scheda documentale.

La riservatezza dei dati viene garantita anche tramite la creazione di profili personalizzati, in modo da stabilire diversi livelli di accesso: c’è, ad esempio, chi potrà accedere solo ai singoli documenti e chi invece all’intera classe documentale.



Ricerca e condivisione sicura dei file



I documenti e le informazioni possono essere ritrovate e consultate sfruttando il motore di ricerca: le ricerche che vengono effettuate più assiduamente possono essere memorizzate, in modo da rendere il tutto più rapido, e la modalità di visualizzazione dei risultati può essere personalizzata.



Le ricerche sono molto dettagliate e possono essere fatte anche sul testo dei documenti, pure di quelli scansionati grazie al servizio OCR.



Una volta individuato il documento che interessa, il file può essere consultato e, se necessario, condiviso: la piattaforma consente il suo invio tramite fax, email, link e così via.



Anche dopo la condivisione si mantiene il controllo del documento, perché ogni movimentazione viene tracciata. A seconda dell’utilizzo che si deve fare del documento, ARXivar permette di apporre una firma elettronica per garantirne l’autenticità.