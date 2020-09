La nostra società deve affrontare grandi sfide. La popolazione mondiale continua a crescere e al contempo viviamo sempre più a lungo. Ciò comporta un consumo di risorse che il nostro pianeta non è quasi più in grado di sostenere. Anche il sistema previdenziale svizzero è in una situazione precaria. A confermarlo è l’Indice Previdenza UBS Svizzera, che dal 2016 registra un forte calo e nel primo semestre 2020 ha raggiunto il minimo storico dall’inizio delle misurazioni.



Questo indica che chi oggi svolge un’attività lavorativa non può più contare automaticamente sul fatto che in futuro, dopo il pensionamento, l’AVS e la cassa pensioni gli garantiranno lo standard di vita precedente.



Ci si interroga quindi su quali scenari prefigurarsi. Le generazioni future avranno vita più semplice se agiamo con responsabilità individuale nel rapporto con l’ambiente, ma anche con la previdenza o gli investimenti. La previdenza privata può essere rafforzata effettuando versamenti nel pilastro 3a esentasse, su un conto oppure nell’ambito di un fondo previdenziale con investimento in titoli. Quest’ultima fattispecie risulta conveniente: nonostante le oscillazioni sui mercati azionari, infatti, nel lungo periodo i titoli rendono tutto sommato di più di un conto 3a, che presenta tassi inferiori.

Inoltre, ora esiste la possibilità di investire il proprio denaro in un fondo previdenziale 3a sostenibile. Questo permette dunque di investire in modo sostenibile anche importi contenuti, il che può produrre effetti positivi non solo per l’investitore, ma anche per la società e il pianeta.



«La previdenza privata è una delle colonne portanti della pianificazione finanziaria e costituisce una grande opportunità per consentire e accelerare un cambiamento in direzione di una maggiore sostenibilità», sostiene Karin Oertli, COO di UBS Svizzera, motivando la nuova offerta.

Karin Oertli, COO P&C e Regione Svizzera

In qualità di Chief Operating Officer di UBS Svizzera, Karin Oertli è responsabile di un ampio ventaglio di mansioni. Il suo ambito di attività promuove tra l’altro l’attuazione della strategia di sostenibilità di Personal & Corporate Banking (P&C) in Svizzera e incentiva la collaborazione intersettoriale in temi e iniziative di sostenibilità.

Gli investimenti sostenibili sono redditizi

Gli investimenti sostenibili si sono trasformati da un prodotto di nicchia a una scelta di tendenza: secondo Swiss Sustainable Finance, lo scorso anno sono stati investiti in modo sostenibile, soltanto in Svizzera, 1163 miliardi di franchi. Si tratta di un incremento del 62 percento rispetto all’anno precedente. La loro redditività è dimostrata da un confronto pluriennale degli indici.



Spesso sono proprio le imprese con un buon profilo di sostenibilità ad avere meglio sotto controllo i propri rischi rispetto ad altre aziende. Questo può ripercuotersi positivamente sull’andamento delle azioni.



La sostenibilità di un fondo può essere valutata mediante i cosiddetti criteri ESG. La lettera E sta per Environment (ambiente), la S per Social (sociale) e la G per Governance (gestione aziendale). Sulla base di parametri fondati scientificamente è possibile misurare con quale grado di sostenibilità le aziende agiscono in questi tre ambiti. Quali misure adottano le aziende, ad esempio, per la tutela del clima? Rispettano i diritti umani? Sono gestite secondo principi etici?

In questo modo gli investitori possono constatare quali aspetti della sostenibilità vengono affrontati con i loro investimenti e quali risultati positivi conseguono – tra l’altro con una misurazione basata sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (denominati in inglese con la sigla SDG).



Anche con i fondi di investimento sostenibili è possibile determinare autonomamente quale livello di rischio si desidera assumere, scegliendo l’incidenza della quota azionaria. La Dott.ssa Veronica Weisser, responsabile del nuovissimo settore Retirement & Pension Solutions di UBS, consiglia di investire il 100 percento in azioni fino all’età di circa 45 anni, per poi passare a un minimo compreso tra il 75 e il 50 percento. «Circa dieci anni prima di riscuotere i soldi, occorre rinunciare alle azioni. Successivamente, infatti, resta troppo poco tempo per rimediare a una potenziale perdita», afferma.

Dott.ssa Veronica Weisser, Responsabile Retirement & Pension Solutions

La Dott.ssa Veronica Weisser ha studiato economia, matematica e international management ed è specializzata nella previdenza per la vecchiaia in Svizzera. Presso UBS dirige il settore Retirement & Pension Solutions, creato di recente. Inoltre, tiene spesso conferenze in Svizzera e all’estero sull’economia mondiale e sui mercati finanziari nonché sul sistema previdenziale elvetico.

In generale, consiglia di iniziare il prima possibile con la previdenza privata, anche perché in questo modo nel corso degli anni si può accumulare un capitale anche con piccoli importi. I giovani, inoltre, approfittano in particolare di un lungo orizzonte di investimento che consente di compensare anche forti oscillazioni intermedie dei mercati azionari. C’è da aggiungere che chi comincia presto può trarre benefici per un periodo più lungo, oltre che contribuire maggiormente alla sostenibilità.

Specialmente in ambito finanziario, questo è importante anche per il Consiglio federale. Nel giugno 2020, il Consiglio ha emanato un rapporto e delle linee guida che illustrano come la Svizzera possa diventare un paese leader in questo settore.



UBS sostiene questo intento, non da ultimo anche nell’offerta di prodotti per i clienti. La COO Karin Oertli afferma: «Sostenibilità finanziaria significa utilizzare le risorse finanziarie nella misura in cui possano rinnovarsi nel lungo periodo e, al contempo, consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Noi promuoviamo questo approccio, perché gli investimenti sostenibili producono sempre due rendimenti: quello dell’investimento e quello sociale».