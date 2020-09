Era un evento atteso da quasi un anno e si è rivelato un grande successo: IPO Master Lugano ha infatti totalizzato 218 giocatori e ha battuto il precedente record che apparteneva all’IPO Master di San Remo del maggio 2019 con 206 iscritti. Il marchio IPO è diventato uno dei brand più importanti del panorama pokeristico internazionale nel vicino Casinò di Campione d’Italia negli anni passati, dopodichè si è consacrato diventando itinerante presso altre case da gioco in tutta Europa. Uno dei tornei più importanti dell’IPO negli anni era sicuramente il Master, High Roller da 1.100 CHF di buy-in, il torneo dedicato ai top player di fama internazionale.

Proprio IPO nella sua versione Master, dopo l’exploit di San Remo, è stato organizzato dal Casinò Lugano per la prima settimana di aprile di questo 2020. Ma la pandemia e le conseguenti chiusure delle case da gioco hanno prodotto uno slittamento della data prestabilita a questi giorni di settembre. La settimana di IPO è cominciata alla grande con i due satelliti da 333 ingressi con in palio 30 ticket del valore di 1.100 CHf ciascuno. Poi da mercoledì sono cominciati i 3 flight di qualificazione che hanno totalizzato 218 giocatori, 12 in più della precedente edizione sanremese.