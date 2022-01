IPO MASTER MENDRISIO: RECORD DA 250 GIOCATORI!

Samuel Duzgun si porta a casa il prestigioso trofeo di IPO Master e soprattutto i 70.000 euro del primo posto. Il giocatore proveniente da Berna ha conquistato IPO Master battendo nell’head’s up finale l’irriducibile Bianca Baluta che si è piazzata al secondo posto per una vincita di 43.500 euro. Il testa a testa finale è durato oltre un’ora dopo l’eliminazione del serbo Cvjitanovic che aveva chiuso il Day2 da chipleader assoluto . Una volta tanto non c’è stato nessun deal e tutti i finalisti hanno giocato per i premi indicati nel payout. Tra l’altro un final table ricco di volti noti e grandi giocatori. Allo start del Day3 di questa struttura molto profonda ed apprezzata da tutto il field si erano presentati in 20, tutti rigorosamente “in the money”. Tra le prime “vittime illustri” del Final Day ci sono stati Andrea Albonetti, Lorenc Puka e Daniela Parotti. Poi, a ridosso del Dinner Break, è stata la volta di Roby Begni, che ha mancato uno storico back to back dopo aver vinto a Campione l’edizione del Master di 7 anni fa. Del Final Table, come detto, facevano parte tanti big assoluti come Mario Llapi, Antonio Bernaudo e Reto Locher, ma nessuno di loro è riuscito ad arrivare all’head’s up finale. Lo ha sfiorato Andrea Imperiale che si è iscritto al Main Event da 1.100 euro vincendo il ticket nel Satellite da 120 euro, davvero una run pazzesca.