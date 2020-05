Gli ultimi mesi non sono stati facili per nessuno di noi: agli anziani e alle persone particolarmente vulnerabili è stato consigliato di ritirarsi completamente dalla vita pubblica. I familiari, amici e i loro vicini non potevano far loro visita e se lo facevano, era solo per portare la spesa. Sono stati mesi di isolamento, che stanno gradualmente finendo ma il livello di guardia deve rimanere alto. Durante questo periodo i nostri collaboratori hanno continuato a prendersi cura delle persone bisognose dando loro cure, sicurezza e stabilità.



Alle persone che necessitano di cure e assistenza si deve garantire sicurezza e protezione; questo risulta essere un bisogno che i familiari hanno fatto e fanno fatica a soddisfare durante l’epidemia di coronavirus. Ecco perché il personale addetto alle cure e all’assistenza di Spitex per Città e Campagna svolge un ruolo particolarmente importante.



La settimana scorsa in una filiale Spitex è arrivato un messaggio commovente, scritto a mano: “Ogni mattina venite a trovarmi e mi assistete nonostante questo momento difficile. Vi ringrazio per questo, grazie a tutti voi!”. Chi ha scritto questo biglietto è una cliente di 85 anni. È solo una delle molte persone che necessitano di cure in tutto il Ticino che, grazie al grande impegno del personale di Spitex, riescono a ritrovare la normalità nella vita quotidiana, nonostante l’epidemia.



I collaboratori di Spitex per Città e Campagna sono consapevoli di questa responsabilità. Per molte persone spesso essi rappresentano l’unico contatto interpersonale. Ecco perché non solo forniscono cure e assistenza, ma permettono loro anche di mantenere le piccole cose belle di tutti i giorni. Ad esempio una videochiamata ai familiari o una piccola sorpresa per il loro compleanno.



Conservare una sensazione di normalità

“Tutto ciò che facciamo serve anche a dare ai nostri clienti una sensazione di normalità e di protezione”, spiega Martina Morandi, Direttrice Spitex per Città e Campagna Ticino. Questo significa che le persone interessate possono continuare a richiedere i servizi di Spitex per Città e Campagna. È comprensibile che ci siano timori per il pericolo di contagio da Covid-19. Il personale sanitario opera con i massimi standard igienici e con misure di protezione rigorose.



I servizi di Spitex durante l’epidemia di coronavirus: massimi standard igienici

Cure di base, cure infermieristiche, assistenza quotidiana o economia domestica nonostante il coronavirus siamo a vostra disposizione, 24 ore su 24. Con le sue 26 filiali in tutta la Svizzera, Spitex per Città e Campagna è molto radicata nel territorio regionale ed è facilmente raggiungibile. Grazie alla nostra ampia rete di filiali non solo siamo in grado di garantire il rispetto delle direttive del Consiglio Federale e del Consiglio di Stato Ticinese, ma anche di adottare ulteriori misure di sicurezza. Fra queste rientrano i corsi di formazione periodici sull’igiene e una linea telefonica dedicata attraverso cui i nostri collaboratori possono mettersi in contatto in ogni momento con un’ampia rete di supporto.



