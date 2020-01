Al via la nuova edizione di Dining with the Stars, l’evento gastronomico d’eccellenza divenuto ormai un tratto distintivo di Planhotel Hospitality Group, che dal 2015 porta nelle più esclusive location del Gruppo la cucina di alta qualità dei Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE). Per il 2020 sono previste novità nella «formula magica» che si rinnova di anno in anno, rendendo sempre unica l’esperienza culinaria targata JRE, associazione di giovani talenti uniti dalla passione per la propria professione e da una filosofia che parte dalla tradizione coniugando creatività e maestria nelle preparazioni.