L’educazione finanziaria inizia presto con LevelApp!

In un mondo sempre più digitale, dove i nostri figli cominciano ad utilizzare lo smartphone fin dalla giovane età, diventa molto importante prepararli al loro futuro con una educazione finanziaria al passo coi tempi.

LevelApp vuole essere un modo sicuro e divertente con cui i vostri figli possono imparare digitalmente il valore del denaro e prepararsi per il mondo economico del futuro, sotto la guida e la supervisione dei genitori.



Con il sostegno di BancaStato ed in collaborazione con l’USI Università della Svizzera italiana, abbiamo costruito un test per bambini e ragazzi ed un sondaggio per i genitori. Visitate levelquiz.ch per scoprire se i vostri figli hanno la conoscenza finanziaria necessaria per il mondo digitale.



Le vostre risposte ci permetteranno di studiare al meglio le necessità del mercato e quindi di continuare a costruire il prodotto affinché sia in grado di rispondere alle esigenze di tutti.



Grazie al parental control i vostri figli potranno capire com’è avere la propria carta in totale autonomia, sapendo però che ci sarete sempre in caso di necessità. Ecco alcune tra le funzionalità principali:

• Notifiche in tempo reale per tutti gli acquisti

• Scegliete dove la carta può essere utilizzata (in negozio, online e/o bancomat)

• Possibilità di bloccare negozi specifici e categorie

• Stabilite limiti di spesa ed obiettivi di risparmio

• Definite mansioni speciali da completare e premiate i vostri figli per il raggiungimento degli obiettivi

• Corsi integrati relativi all’educazione finanziaria



Tutto questo permetterà ai vostri figli di imparare digitalmente il valore del denaro e a voi genitori di aiutarli a crescere facendoli diventare consapevoli ed emancipati finanziariamente.



Scoprite di più su levelquiz.ch.