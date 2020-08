La personalizzazione, ormai da tempo prassi comune nell’industria automobilistica o nei beni di consumo, sta modificando sempre più anche il lavoro degli istituti finanziari e delle compagnie di assicurazione. Al giorno d’oggi i clienti non si accontentano più di prodotti standard, ma chiedono soluzioni semplici e trasparenti, tagliate su misura per le loro esigenze. Sotto questo aspetto, il progresso tecnologico svolge un ruolo importante, offrendo la possibilità di personalizzare in funzione dei desideri specifici di ogni cliente non solo automobili costose o beni di prima necessità , bensì anche prodotti finanziari. Questa nuova tendenza apre l’orizzonte a soluzioni del tutto innovative.



Fino ad oggi: due sole varianti

La gestione patrimoniale è una di queste. Fino ad oggi, i clienti potevano solo scegliere tra due alternative. Con la formula «Advisory» il cliente gestisce autonomamente il proprio patrimonio, prende le proprie decisioni d’investimento e dedica il tempo necessario al monitoraggio del proprio portafoglio. In questo caso, la banca lo affianca in qualità di consigliere, supportandolo con informazioni, valutazioni e analisi. A decidere su tutti gli investimenti, però, è sempre e solo il cliente.

La soluzione «Discretionary» prevede invece che il cliente deleghi completamente e senza riserva le questioni finanziarie alla banca, per mancanza di tempo o di conoscenze in materia. Insieme al loro consulente finanziario, i clienti elaborano una strategia d’investimento in linea con il loro profilo di rischio. Il resto, ovvero la selezione degli investimenti, il monitoraggio o i necessari riassetti, è di competenza dell’istituto finanziario. Le idee e le preferenze di investimento dei clienti possono essere prese in considerazione solo in misura limitata.



Da oggi: anche soluzioni individuali

I clienti desiderano tuttavia sempre di più una soluzione che si situi tra i due estremi adottati finora.

«Riceviamo una quantità crescente di riscontri di clienti alla ricerca di una soluzione che combini i vantaggi di entrambe le formule», ha dichiarato Davide Pavone, Specialista di UBS in materia di investimenti. Questa nuova esigenza è pienamente in linea con il megatrend a lungo termine della personalizzazione. «I clienti chiedono soluzioni tagliate su misura per le loro necessità. Ed è proprio quello che oggi possiamo offrire.» Secondo l’esperto, questa tendenza non vale solo per uno specifico gruppo di investitori. Il desiderio di personalizzazione esiste in tutte le fasce patrimoniali e in tutti i gruppi di età. «Non è possibile effettuare una classificazione tipologica. La richiesta di una soluzione in grado di conciliare <Discretionary> e <Advisory> ci giunge da una tipologia di clientela molto ampia», afferma Pavone. Quindi, non sono solo i clienti più giovani con un’affinità per la tecnologia a esigere maggior peso decisionale, ma anche investitori di lunga data.

Ciò che li accomuna è da un lato il desiderio che la banca li sollevi dal lavoro di gestione del loro portafoglio e dall’altro che si tenga maggiore conto delle loro idee e preferenze nella sua composizione. UBS ha recentemente lanciato UBS Manage Advanced [My Way], un prodotto che va a coprire questa esigenza (vedi di seguito). L’idea non è che il cliente definisca ogni singolo titolo all’interno di un portafoglio, ma piuttosto che indichi le proprie aspettative e le proprie priorità all’interno di moduli d’investimento. «Ad esempio, un cliente può decidere in quale regione (o regioni) desidera investire la sua quota azionaria. Per questo modulo può quindi definire il tipo di investimento, ad esempio singole azioni oppure fondi a gestione attiva o passiva. Ma potrebbe anche scegliere un modulo tematico focalizzato sulla sostenibilità o sui megatrend globali. Sulla base delle approfondite analisi dei suoi esperti e dei responsabili del relativo modulo, sarà poi la banca a decidere in quali valori e strumenti investire il capitale disponibile.», spiega Pavone. La nostra rete globale ci consente di accedere a titoli ottimali per ogni tematica e per ogni scopo. Attualmente, un sistema con una cinquantina di moduli offre ai clienti un ricco ventaglio di alternative in funzione dei diversi profili di rischio/rendimento.

Naturalmente, il cliente non viene abbandonato a se stesso nell’allestimento del suo portafoglio. In qualsiasi momento, infatti, può contare sul supporto del suo consulente alla clientela che, sul suo tablet, può implementare in tempo reale i desideri dei clienti facendo uso dei moduli oppure mostrare gli effetti che eventuali riassetti possono avere sull’intero portafoglio. «È un po’ come dal sarto: il cliente sceglie il colore, la qualità del tessuto e il taglio del suo abito. Il sarto, poi, consiglia e infine confeziona», conclude lo specialista di UBS.



UBS LANCIA UBS MANAGE ADVANCED [MY WAY]

A chi non intende rinunciare ai vantaggi della delega di gestione del proprio portafoglio, ma preferisce mantenere voce in capitolo nella sua configurazione, UBS Manage Advanced [My Way] offre la possibilità di esprimere i propri orientamenti con una serie di circa 50 moduli. Questi ultimi coprono varie classi di investimento, diversi posizionamenti regionali e differenti opzioni, dalla gestione attiva o passiva degli investimenti fino al collocamento in singoli titoli. Insieme al proprio consulente, i clienti selezionano i componenti e le ponderazioni dei loro portafogli in base al loro profilo di rischio/rendimento, sperimentando un'esperienza di consulenza su tablet completamente digitale. In questa nuova epoca della gestione patrimoniale, il sistema modulare consente di riaggiustare le proprie strategie in qualsiasi momento. La disponibilità di questo o quel modulo per il cliente è legata al volume d’investimento previsto e alla tolleranza al rischio selezionata. Gli specialisti della banca sono responsabili della gestione continuativa dei moduli selezionati e dei movimenti di portafoglio desiderati. Ai suoi clienti, UBS Manage Advanced [My Way] offre inoltre la massima trasparenza sullo stato del loro portafoglio, in particolare aggiornamenti mensili, comprensivi di rapporti e commenti sull’andamento degli investimenti e dei singoli moduli. La struttura semplice e modulare di questo servizio comporta tra l’altro la massima trasparenza sui costi.

ubs.com/myway