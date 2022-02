Il 15 febbraio 2022 il gruppo di tecnologia di gioco NOVOMATIC, attivo a livello mondiale, è stato certificato ancora una volta dalla piattaforma di eccellenza indipendente e intersettoriale «Leitbetriebe Austria», che premia le aziende esemplari dell’economia austriaca, per la sua strategia aziendale sostenibile a livello di gruppo, l’elevata forza innovativa e la promozione di giovani talenti.

Esaminato da «Leitbetriebe Austria» nel corso di un processo di qualificazione completo, NOVOMATIC AG, il più grande datore di lavoro della regione, ha ottenuto nuovamente il titolo di «Leitbetrieb» per aver soddisfatto i criteri richiesti.

«Siamo uno dei più grandi gruppi tecnologici di gioco del mondo, con circa 21.000 dipendenti in più di 45 sedi in tutto il pianeta e prestiamo particolare attenzione all’attuazione di misure ESG sostenibili. Per questo consideriamo anche il titolo di ‘Austrian Leading Company’ come una conferma dei nostri sforzi in questo importante settore, che si riverberano anche sulle prime posizioni nelle valutazioni ESG internazionali e nella certificazione G4 di successo, secondo il più alto standard internazionale di protezione dei giocatori», spiega Johannes Gratzl, membro del Consiglio esecutivo di NOVOMATIC .

Inoltre NOVOMATIC, in qualità di uno dei più grandi datori di lavoro dell’Austria meridionale, ha ricevuto il suo secondo certificato completo di «berufundfamilie» dal Ministero federale per le donne, le famiglie e la gioventù. Questo premio viene dato alle aziende che garantiscono un sano equilibrio tra lavoro e vita privata dei loro dipendenti attraverso misure aziendali adeguate, come l’assistenza ai bambini sovvenzionata o la possibilità dell’home office, per cui NOVOMATIC ha ricevuto in aggiunta il certificato aggiuntivo «Mobile Working». Infine, gli alti standard di qualità di NOVOMATIC nelle misure di reclutamento e nei processi interni di inserimento sono stati premiati con il sigillo d’argento «Best Recruiters».

NOVOMATIC è uno dei più importanti attori globali in un settore altamente competitivo. L’alta valenza territoriale, la promozione dei giovani talenti nell’apprendistato e soprattutto l’elevata forza innovativa fanno di NOVOMATIC un’azienda esemplare con un grande significato economico complessivo. Solo in Austria, NOVOMATIC impiega più di 3.000 persone, di cui circa 1.000 nella sede di Gumpoldskirchen.

«Vogliamo indicare fino a che punto questi concetti di successo di NOVOMATIC serviranno anche come linea guida per l’espansione dei nostri modelli commerciali locali e per una crescita sostenibile nelle nostre filiali in Svizzera», spiega Birgit Wimmer, presidente del consiglio di amministrazione della NOVO SWISS AG.

IL GRUPPO NOVO SWISS

Il gruppo NOVO SWISS è rappresentato dalla sua affiliata ACE Casino Holding AG con i Casinò Admiral di Mendrisio, di Locarno e con le sue partecipazioni nelle case da gioco di Bad Ragaz, Interlaken e nello Stadtcasino Baden. Come licenziatario di Admiral, brand di fama internazionale, basandosi sulla leadership tecnologica e sulla profonda conoscenza del settore della consorella austriaca NOVOMATIC, il gruppo è stato in grado di espandere la sua posizione come importante attore di mercato, datore di lavoro attraente e credibile investitore in Svizzera a partire dal 2002 (www.acecasinos.ch).

NOVOMATIC

Come produttore e operatore, il gruppo NOVOMATIC AG è una delle più grandi aziende mondiali di tecnologia del gioco e impiega circa 21.000 persone. Fondato dall’industriale Professor Johann F. Graf nel 1980, il gruppo ha sedi in più di 45 paesi ed esporta attrezzature da gioco innovative, implementazioni di sistema, soluzioni di software per lotterie e servizi vari in circa 90 paesi. Il gruppo stesso gestisce un totale di circa 214.000 postazioni di gioco e terminali di video lottery (VLT) in circa 1.900 delle proprie case da gioco fisiche ed elettroniche, nonché attraverso svariati modelli di noleggio.