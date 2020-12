La pandemia è una lotta quotidiana, non solo fisica ma anche psicologica. Le restrizioni, sebbene necessarie, possono infatti indurre al malessere alcune persone, che magari in questo momento sono sole e lontane dai loro cari. Per questo prendersi un momento per sé stessi, magari con una breve seduta in palestra, può essere davvero un modo per ritrovare il proprio equilibrio psicofisico, come spiega Cristian Magno di Fit Lab 2.0, struttura luganese che ha recentemente stretto una collaborazione con Psichiatria Lugano.