Un weekend dedicato al Patrimonio mondiale Cosa hanno in comune i Castelli di Bellinzona con le piramidi di Giza? O l’Abbazia di San Gallo con il Grand Canyon? Queste meraviglie fanno parte del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e sono quindi testimonianze della storia della terra e dell’umanità. In Svizzera ne contiamo 12. A giugno i beni del Patrimonio mondiale in Svizzera festeggiano le Giornate del Patrimonio mondiale e invitano la popolazione a scoprire i loro segreti, la loro unicità e il loro straordinario valore. Per la 5° edizione dell’evento World Heritage Experience Switzerland - WHES, associazione nazionale per il Patrimonio mondiale, ha scelto come capoluogo dei festeggiamenti i Castelli di Bellinzona.

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 Al tradizionale mercato del sabato parteciperanno i rappresentanti dei beni del Patrimonio mondiale d’oltralpe con i loro prodotti regionali. Il Grigioni sarà rappresentato dalla Ferrovia retica, il Vallese dal sito delle Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch mentre il Canton San Gallo dall’omonima Abbazia. Seguiranno l’inaugurazione del museo archeologico del Castello di Montebello, con visite guidate alle fortezze, alla murata e attività per bambini. Sempre in linea Per la prima volta, le Giornate del Patrimonio mondiale si svolgeranno anche online: domenica 13 giugno i beni del Patrimonio mondiale si presenteranno con visite guidate digitali, filmati e interviste, così da raggiungere i visitatori a casa propria. Altri festeggiamenti avranno luogo nei seguiti siti: Abbazia di San Gallo, Patrimonio mondiale dal 1983. L’imponente cattedrale, la biblioteca abbaziale e l’archivio abbaziale di San Gallo danno vita a un complesso architettonico senza pari. Programma 13 giugno (Canton San Gallo): • Dopo un momento musicale alle 12.45 con la banda della torre, i visitatori possono scoprire di più sull’Abbazia di San Gallo con visite guidate individuali a partire dalle 13.00. Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch, Patrimonio mondiale dal 2001 (2007 estensione) . Imponenti catene montuose, valli selvagge e l’area glaciale alpina più vasta e compatta in assoluto si uniscono in un mix di contrasti e tesori naturali. Programma 12 e 13 giugno (Canton Vallese): • Escursione guidata gratuita nell’area del grande ghiacciaio dell’Aletsch e nella zona di Moosfluh/Riederalp.