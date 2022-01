In questo periodo di pandemia, dove il posto più sicuro è casa propria, molti scelgono di scoprire zone della Croazia alle quali associano solo il sole e il mare.

Anche se lontana dalle piste più battute delle mete balneari, la Croazia è un vero tesoro del Mediterraneo con i suoi numerosi villaggi sulle isole, le città medievali fortificate, i siti archeologici, le ricchezze naturali e, negli ultimi anni, anche con le sue ville di lusso in affitto.

Prima e dopo l’alta stagione i prezzi degli alloggi e dei servizi diminuiscono e perciò soggiornare in una villa con piscina in Croazia, che col passare del tempo sono sempre più numerose sia sulla costa che nell’entroterra, si dimostra un lusso alla portata di tutti.

Le ville di lusso in affitto in Croazia sono molto ambite, dato confermato dall’agenzia di viaggio Traveler di Veglia, un’agenzia famigliare che si è specializzata proprio nell’offerta di questa tipologia di alloggi. La loro storia turistica inizia nel 2012 quando costruirono la loro prima villa da affittare e accolsero subito molti clienti. Da una sola villa con piscina in affitto a Veglia, con tanto lavoro e impegno da parte di tutta la famiglia, si sono ingranditi e oggi sulla pagina web dell’agenzia Traveler si può scegliere tra oltre 200 ville di lusso con piscina in tutta la Croazia. Il loro punto di forza in ambito turistico è l’approccio personale, grazie al quale rispondono velocemente a tutte le richieste perché hanno visionato e scelto di persona ogni immobile.

“Cooperiamo con i proprietari delle ville di lusso d’Istria, Quarnero, Dalmazia e nell’entroterra. Riceviamo molteplici richieste, alcuni vogliono la vista direttamente sul mare, altri l’entroterra nascosto dell’isola di Veglia, oppure la splendida vista sulle mura di Dubrovnik. Negli ultimi anni si stanno ristrutturando le vecchie case di pietra e si costruiscono nuove ville che si integrano perfettamente nell’architettura tradizionale. Anche se le aspettative per questa stagione non erano delle più rosee, siamo molto contenti per il grado di occupazione e l’incremento di ricerche legate a questa tipologia di struttura ricettiva, la quale ha dimostrato i suoi numerosi vantaggi – specialmente in questo periodo di COVID-19 – come ad esempio la privacy che si può trovare nella propria villa affittata rispetto ad una camera d’albergo o ad un appartamento. Senza dimenticare le infrastrutture di prima qualità come la piscina, la vasca idromassaggio o i campi da tennis, per i quali non dovrete nemmeno uscire dalla proprietà.“, hanno detto dall’agenzia Traveler.