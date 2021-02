Per il settore finanziario svizzero l’anno appena trascorso ha portato importanti cambiamenti dal punto di vista della regolamentazione: il primo gennaio 2020 infatti sono entrate in vigore la legge sui servizi finanziari (LSerFi), la legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e le relative ordinanze. Le nuove leggi hanno un impatto non indifferente per numerose figure professionali attive non solo negli istituti finanziari ma anche nelle banche. In un contesto di rapida trasformazione ed evoluzione delle competenze richieste emerge la figura del Fidleg Officer, un professionista esperto in quelle tematiche organizzative, comportamentali e di controllo previste dalle nuove normative. Un ruolo trasversale e polivalente dove all’attività consolidata di compliance vengono affiancate una serie di nuove competenze di change management e soft skills. Il Fidleg Officer assiste e controlla i consulenti alla clientela, trasformando quindi l’impatto della nuova regolamentazione in un’opportunità per gli investitori e per l’azienda in termini di efficienza, trasparenza e tutela. Si tratta quindi di un ruolo complesso, con qualità eterogenee che dovranno venire accertate dall’organismo di vigilanza e dalla FINMA.



Competenze, esperienza e formazione di tali ruoli sono infatti analizzate nel formulario di richiesta dell’autorizzazione quale istituto finanziario da sottoporre alla FINMA.

Il CAS Fidleg Officer, ideato in collaborazione con l’USI, è la risposta del Centro Studi Villa Negroni a queste nuove esigenze formative. Un programma di formazione continua di 82 ore che permetterà ai partecipanti di acquisire tutte le competenze necessarie per soddisfare le mutate esigenze organizzative e regolamentari, sviluppando la capacità di analizzare nonché di risolvere e controllare le problematiche quotidiane che caratterizzano le strutture finanziarie di gestione patrimoniale.



Grazie all’approccio fortemente pratico e orientato alle esigenze e agli scenari concreti delle realtà finanziarie, il CAS Fidleg Officer offre la soluzione adeguata per la gestione autonoma delle funzioni richieste dalle norme LSerFi e LIsFi, connotandosi come formazione dal certo valore aggiunto per gli operatori della piazza finanziaria.



La qualità di questa certificazione è avvalorata dal coinvolgimento di esperti da anni attivi sul mercato ticinese e svizzero e dalla partecipazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) all’interno del percorso formativo.



Il superamento dell’esame finale permette di acquisire la Certificazione CAS, Certificate of Advanced Studies e i rispettivi crediti formativi di livello accademico.



Per maggiori informazioni: CAS Fidleg Officer