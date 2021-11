Living Ascona, con le sue due location, il Bayview e il Monte Carlo, propone ai suoi clienti due locali unici nel Borgo più esclusivo del Lago Maggiore.



Monte Carlo, il salotto di Ascona, è il locale perfetto per ogni occasione: concepito per essere un luogo di ritrovo quotidiano, accogliente in qualsiasi momento della giornata.

Le sue proposte variano dalla colazione con diverse formule, all’easy lunch con menù quotidiani e alla carta, dove la selezione della materia prima è l’elemento più importante di ogni piatto, per poi concludere con un aperitivo o una cena informale. Importante novità è il brunch della domenica, un momento unico da condividere con la famiglia dove vengono proposte diverse combinazioni possibili a partire da metà mattina e delle deliziose proposte per adulti e bambini. Tutta la settimana sono sempre presenti nella carta le famose pinse e le sempre apprezzate poke bowls. Importante elemento caratteristico del locale è l’intrattenimento musicale, sempre molto divertente e diverso di settimana in settimana con dj set, musica dal vivo ed eventi.



Bayview, la terrazza di Ascona, è il locale con una vista mozzafiato sulla Piazza di Ascona e sul lago Maggiore. È il luogo ideale per trascorrere dei momenti di relax e assaporare menù stagionali, pizze gourmet e tapas ricercate. L’elemento importante della proposta culinaria è la combinazione tra la selezione delle materie prime del territorio e l’elaborazione ricercata di ogni piatto.

Durante l’anno vengono organizzate diverse serate con piatti stagionali o rassegne mensili dedicate.



Entrambi i locali sono location ideali per eventi e cene aziendali. Il Monte Carlo è il luogo ideale per un compleanno, un evento informale o dove festeggiare in allegria con proposte standing e diverse possibilità di intrattenimento; il Bayview è il luogo ideale dove organizzare una cena aziendale, un evento esclusivo e trascorrere momenti unici in un’atmosfera speciale e raffinata.



La proposta Living Ascona si completa con un servizio take away e delivery sia a mezzogiorno che alla sera con diverse proposte, tra cui spiccano la pinsa e la pizza napoletana gourmet.



Per maggiori info visitate il sito www.livingascona.ch o contattateci direttamente chiamando il n. 091 7910010