Se hai deciso di rimetterti in forma, questo è davvero il momento giusto.

Sevenblocks è un allenamento di 45 minuti ad intensità variabile ed adattabile a tutti.

Quindi che tu sia fermo da molto, o che ti alleni già ma vuoi essere seguito meglio durante i tuoi allenamenti, Sevenblocks è la risposta che fa per te.



Quali sono i 7 motivi per scegliere Sevenblocks:

- Aumenta il metabolismo basale

- Migliora il tono muscolare

- Riduce la massa adiposa (grassa)

- Incrementa la resistenza cardiovascolare

- Lavora sempre su tutti i muscoli del corpo variando ogni giorno

- Personalizza l’intensità in base al tuo livello di fitness e agli obiettivi

- Tempistica: il tempo in palestra è ottimizzato con tempi di lavoro e di recupero



PS.

Sevenblocks Palestre ha da sempre un numero di accesso limitato e controllato grazie al sistema di prenotazioni on line ed un personal trainer sempre al tuo fianco durante il circuito.



Sito ufficiale

www.sevenblocks.ch



Panoramica palestra

https://my.matterport.com/show/?m=FzRdYPkVw74