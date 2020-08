Vivi la logistica!

«Vivi la logistica!»: questo è il nome della nuova esposizione tematica del Museo Svizzero dei Trasporti che si protrarrà per i prossimi due anni. L’obiettivo della logistica è mettere a disposizione la merce giusta nel quantitativo corretto, con la qualità richiesta, al tempo e nel luogo esatti e a costi commensurati.



Scaffali in scala naturale

Trasporto, trasbordo, immagazzinamento: il modello logistico animato in miniatura nel Padiglione del Trasporto Stradale mostra il funzionamento del trasbordo di merci per mezzo di filmati brevi e modelli di autocarri. Non può certo mancare anche il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. E ciò che il modello mostra in miniatura può essere ammirato a grandezza naturale nell’Arena del Museo dei Trasporti. A seconda del tipo, del formato e delle dimensioni di un articolo vengono impiegati sistemi di immagazzinamento diversi. Un magazzino automatico per piccoli componenti, un gioco dedicato alla scansione e una stazione di prelievo consentono ai visitatori di immergersi nei panni degli addetti alla logistica, mentre un robot dimostra l’applicazione di pneumatici di automobili.



Veicoli e carrelli elevatori

Dalle mulattiere al «Cargo Sous Terrain»: lungo le rive del laghetto dell’Arena si racconta la storia della logistica. Un tempo le merci venivano trasportate a dorso di mulo, oggi se ne occupano camion da 750 CV. All’interno di un container è possibile apprendere l’evoluzione dei veicoli commerciali. I carrelli elevatori sono ormai indispensabili nel mondo della logistica. Il primo modello con motore a scoppio è stato realizzato nel 1917 dall’azienda americana Eugene Clark. L’azienda Linde presenta il più antico (1957) e il più recente (2020) tra i carrelli elevatori con trasmissione idrostatica del loro assortimento e un modello per grossi carichi.



Cargo international

Nel mondo della logistica, nulla si muove senza i pallet EPAL. Attualmente ne sono in circolazione circa 600 milioni in tutto il mondo. Le dimensioni standard consentono di trasportare e impilare merci risparmiando spazio. Il porto riprodotto nel Museo dei Trasporti usando 1832 pallet è realizzato interamente in legno svizzero. All’interno della cornice in legno sono stati piantati 300 alberi, al fine di far ricrescere il legno impiegato per costruire il porto in miniatura.



Boeing 777-300 ER

Oggi più che mai, il trasporto merci ha una dimensione globale. Nella maggior parte dei casi, gli articoli vengono trasportati a bordo di navi in container appositi standardizzati. Sul laghetto del Museo dei Trasporti, i container in miniatura simboleggiano i maggiori porti navali del mondo per traffico di container. I visitatori possono raggiungerli a bordo dei pedalò. E chi ha voglia di rimboccarsi le maniche può caricare un container per trasporto aereo di un Boeing 777-300 ER. All’interno di un container navale è rappresentato il viaggio delle banane dall’albero fino agli scaffali dei negozi.