Novità: 10 anni di garanzia Lexus

Il 1° marzo 2021 Lexus introduce la garanzia di 10 anni attivata dal servizio. Si tratta di una promessa al cliente unica nel suo genere nel settore automobilistico, combinata con il servizio gratuito per 10 anni.



Questa prestazione è ora inclusa senza sovrapprezzo a ogni acquisto di un’auto nuova Lexus e anche per tutti gli attuali clienti Lexus nel servizio di manutenzione. Ciò vale presso ogni partner Lexus ufficiale. La nuova offerta Lexus Premium Care sarà disponibile dal 1° marzo 2021 in esclusiva per tutti gli automobilisti Lexus in Svizzera.



Questa offerta è unica nel segmento di lusso e si applica a tutte le vetture nuove come pure a tutte le auto della gamma di modelli Lexus che circolano già sulle strade elvetiche (max. 10 anni o 160 000 km).



La garanzia di 10 anni attivata dal servizio subentra alla scadenza della garanzia di fabbrica e a ogni servizio di manutenzione si estende di un anno o 15 000 km. Anche in caso di interruzione del servizio, dopo un periodo di tolleranza di un mese, la garanzia si riattiva non appena il cliente fa eseguire nuovamente un servizio presso il suo partner Lexus.



L’offerta è legata al veicolo. La garanzia è pertanto trasmissibile anche in caso di vendita dell’auto rafforzando in tal modo il già noto elevato valore di rivendita delle automobili Lexus.



Con questa garanzia completa, Lexus sottolinea la sua posizione di marca leader in termini di qualità e affidabilità e la sua ambizione di offrire costantemente prestazioni uniche ai clienti Lexus anche in ambito di servizio alla clientela.



La prestazione sarà introdotta il 1° marzo 2021 con ogni servizio di manutenzione eseguito a partire da tale data.



Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, sulla nuova offerta Premium Care:



«Da molti anni Lexus è sinonimo di massima qualità e affidabilità straordinaria. Lo dimostrano numerose reazioni dei clienti, come pure ormai da anni i vari riconoscimenti di istituti indipendenti che certificano la soddisfazione dei consumatori. Con la garanzia di 10 anni, oltre al già esistente programma di 10 anni di servizio gratuito, sottolineiamo nuovamente il nostro impegno per la qualità e offriamo ai clienti, in collaborazione con la nostra rete esclusiva di partner Lexus, offerte uniche anche nell’ambito del servizio e della garanzia. Perfettamente fedeli ai principi Lexus e all’attenzione concreta per il cliente.»