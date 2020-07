Completamente rinnovato il Centro BELOTTI OTTICAUDITO di Ascona in Piazza Giuseppe Motta 3, biglietto da visita per una clientela internazionale a cui viene dedicato nella miglior tradizione BELOTTI, un percorso esperienziale attraverso i 5 sensi.



Il restyling - curato dallo Studio DAC dell’Architetto Davide Conca che segue in esclusiva il concept design dei Centri BELOTTI – ha interessato il display interno del Centro secondo una logica espositiva che predilige l’aspetto qualitativo a quello quantitativo e dunque orientata alla massima valorizzazione del prodotto. Piani espositivi luminosi inseriti in un concept basato su cornici d’argento e fondali neutri, bianchi, per mettere in risalto ed enfatizzare al massimo le montature degli occhiali da sole e da vista, con un’attenzione particolare per le differenti cromie delle lenti.

A catturare immediatamente l’attenzione del visitatore, un wall luminoso abbinato ad un mega lightbox interamente dedicati ad enfatizzare Cartier, brand per il quale BELOTTI ha l’esclusiva in Ticino.



Non solo glamour dunque ma funzionalità e razionalità espositiva che ha coinvolto anche i prodotti ottici più’ tecnici come i liquidi per le lenti e gli integratori lacrimali nonché i prodotti relativi all’area Udito, per i quali sono stati inseriti mobili-espositori dotati di nicchie luminose destinate ad ospitare gli apparecchi acustici e i relativi accessori e i complementi, che vengono enfatizzati grazie all’utilizzo di luci differenziate ed immagini luminose.



Anche l’area accoglienza è stata ridisegnata e lo stesso banco cassa da puro elemento tecnico, diventa anch’esso un punto dedicato all’esposizione, impreziosito da vetri trasparenti e in argento, elementi in nero ed un unico inconfondibile dettaglio in verde, testimone dell’heritage BELOTTI.



L’area destinata all’Olfatto e al Tatto è un’innovativa struttura modulare minimale ed esagonale, concepita ad alveare dall’effetto optical in black&white per esaltare le colorazioni delle essenze artistiche come ”Liquides Imaginaires” ed “Histoires de Parfums” e la magia della pelletteria firmata BELOTTI. L’angolo relax destinato al Gusto è poi rigorosamente in nero e vetro verniciato.



Le vetrine lasciano vedere l’interno del negozio, con banchi espositivi in vetro verniciato argento con profili neri. Gli elementi illuminanti sono sostituiti da nuovi spot-led ed in corrispondenza delle aree vendita, l’inserimento dell’iconica lampada a sospensione FOSCARINI Cabosche: una scintillante composizione di sfere trasparenti a forma di bracciale. Le pareti sono in bianco impreziosite da inserti in grigio Swahili con effetto cangiante opaco/lucido, per le aree espositive essenze e per l’area relax.



La storia

Nel 1988 Nadia e Silvano Belotti aprono il primo Centro BELOTTI OTTICAUDITO a Bellinzona. Da allora l’apertura di nuovi centri nelle più’ prestigiose strade dello shopping ticinese è proseguita senza sosta. L’azienda conta oggi 10 Centri, ubicati ad Ascona, Bellinzona, Biasca, Cassarate, Chiasso, Locarno, Lugano, Mendrisio, Molino Nuovo e Paradiso, ma lo sguardo è rivolto anche ad altre aree della Confederazione Svizzera.



BELOTTI è leader di mercato in Ticino e primo riferimento per esigenze visive ed uditive. Per la Vista, occhiali correttivi, da sole, lenti a contatto, liquidi integratori, esame professionale della vista e qualsiasi altra soluzione legata al benessere visivo. Per l’Udito, i migliori apparecchi acustici, esame professionale dell’udito e soluzioni audiologiche individuali. Nel format dei cinque sensi BELOTTI e nel percorso multisensoriale lungo il quale viene accompagnato il cliente, Vista e Udito si completano con l’esperienza Olfatto, grazie ad una selezione di proposte di essenze di profumeria artistica, con il Tatto attraverso una collezione di accessori e complementi in preziosa pelletteria ed infine con il Gusto, attraverso un’area dedicata a coccolare il cliente con il caffè della migliore tradizione italiana, spumanti pregiati e tisane di nicchia.



PASSIONE, INNOVAZIONE, PERSONE, STILE sono i valori che contraddistinguono da sempre il mondo BELOTTI OTTICAUDITO.