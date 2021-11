Una casa anziani nella Valle Mesolcina a pochi Km da Bellinzona, unica nel suo genere ad avere all’interno una piscina di riabilitazione e una fisioterapia.

La Residenza delle Rose fornisce prestazioni socio sanitarie di carattere medico, infermieristico, riabilitativo e sociale alle persone anziane che non sono autosufficienti. L’obiettivo è un alto livello di qualità, offrendo il miglior servizio possibile , cercando di realizzare un appagamento dei bisogni dell’ospite evidenziando i desideri, la volontà, le aspettative e il loro benessere. La struttura dispone di 58 posti letto sia in camera singola che in camera doppia. All’esterno vi è un bellissimo giardino per delle passeggiate. La struttura è progettata al fine di permettere anche agli ospiti con poca mobilità di muoversi comodamente all’interno e all’esterno. Anche la terrazza offre un momento di relax da condividere con i familiari.

Principali punti di forza

Punti di forza della struttura sono un ambiente sicuro e una qualità di vita quanto più elevata possibile. Si promuove l’autonomia e l’inserimento sociale e i servizi erogati dalla struttura e si basano sul principio del rispetto della persona e delle caratteristiche individuali.

La nostra è una struttura già esistente da una decina di anni, questo ci permette di offrire un grande ventaglio di servizi già attivi senza ulteriori investimenti:

1. PISCINA DI RIABILITAZIONE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

2. CAMERE SINGOLE CON BAGNO E DOCCIA IN CAMERA

3. PALESTRA ATTREZZATA ALL’AVANGUARDIA

4. DIETOLOGA

5. LOGOPEDISTA

6. ERGOTERAPISTA

7. PSICOLOGA

8. MEDICO DI PICCHETTO 24/24

9. TRASPORTO

10. PARRUCCHIERE

11. PEDICURE

12. RISTORANTE

13. ANIMAZIONE DIURNA

Fisioterapia

Il nostro reparto di fisioterapia aperto nel settembre del 2020 nasce con lo scopo di offrire cure e assistenza fisioterapica e riabilitativa a pazienti con problematiche muscolo-scheletriche, neurologiche e più in generale a pazienti geriatrici. La fisioterapia eseguita presso la nostra struttura si propone come valido trattamento per pazienti post-chirurgici, che hanno subito interventi a carico delle principali articolazioni del corpo e che necessitano pertanto di fisioterapia costante e continua.

Altresì viene offerta anche la possibilità di eseguire la fisioterapia cardio-respiratoria, attraverso il riallenamento alla forza e all’endurance con trattamenti di ultima generazione secondo le migliori evidenze scientifiche presenti nelle maggiori banche dati internazionali. La fisoterapia tratta sia pazienti interni che esterni ed è riconosciuta da tutte le casse malati.

Al fine di poter garantire il miglior trattamento per ciascun paziente, la palestra riabilitativa è equipaggiata con macchinari della Technogym.

Piscina riabilitativa

Vi è inoltre la possibilità di effettuare sedute di idrokinesiterapia. Una piscina riabilitativa di ultima generazione è stata aperta nel febbraio del 2021 ed i nostri fisioterapisti sono qualificati per la riabilitazione in acqua.

L’idrokinesiterapia è il trattamento ideale per il miglioramento di deficit muscolari, per riacquistare il movimento articolare post-intervento, per la cura di artrosi, per migliorare la circolazione arteriosa e linfatica ed infine per pazienti con patologie neurologiche, che possono trovare difficile e doloroso muoversi a terra.

A ciò si aggiungono trattamenti con terapie fisiche strumentali che comprendono la TENS con effetto analgesico, l’ultrasuono e le onde d’urto con effetti antiinfiammatori ed analgesici.

La nostra struttura di fisioterapia vuole garantire ai pazienti un’assistenza interdisciplinare finalizzata al ripristino dell’insieme delle funzioni e al reinserimento nella vita sociale e professionale.

La nostra piscina e la palestra possono essere affittate esternamente per piccoli corsi di acquagym, yoga e pilates.

La palestra è aperta su appuntamento e il nostro staff è a disposizione per qualsiasi informazione per entrate singole o abbonamenti.

Offriamo la possibilità di soggiorni temporanei / CAT-STT

Il servizio è concepito per aiutare l’anziano fragile e facilitarne il rientro a casa. Un soggiorno temporaneo può essere la soluzione ideale dopo un ricovero in ospedale, per un periodo di convalescenza, per una vacanza, oppure per sostenere i familiari che fossero temporaneamente nell’impossibilità di curare il loro caro a domicilio. La durata massima dei soggiorni temporanei è di tre mesi. Gli ospiti beneficiano delle stesse prestazioni dei residenti in lunga degenza, sempre a dipendenza del grado di autonomia.