ORME Festival è l’unico evento della Svizzera italiana a dare l’opportunità ai professionisti delle arti performative con e senza disabilità di presentare il proprio lavoro all’interno di un contenitore culturale inclusivo: un’occasione di incontro e confronto tra artisti per espandere il proprio network professionale. Il festival ospiterà compagnie e artisti svizzeri , come TANZflug, Cie BewegGrund, Teatro Danzabile, e internazionali , come Tony Clifton Circus (IT/FR), Laila White e Antonio Quiles (ES), Danza Mobile (ES), Tanzbar Bremen (DE), Annie Hanauer (UK), Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino (IT), Doriana Crema (IT): si darà spazio a spettacoli di danza, proiezioni, incontri, master class e laboratori aperti a tutti . Per tutta la durata del festival saranno inoltre ospitate la mostra INCONTR-ARTI di Emanuelle Chaudet-Julien, in collaborazione con Senso in Arte, e l’ installazione di Sabino Freno, ispirata al tema della sesta edizione. ORME Festival aprirà con la performance itinerante MISSION ROOSEVELT (Tony Clifton Circus) , un’invasione della città di Lugano: un modo per dare risalto al bisogno e alla necessità di tornare ad abitare gli spazi della propria città e di farne esperienza in un modo che evada dal quotidiano Motore del festival è la necessità di ricerca e condivisione artistico-culturale, uno dei bisogni principali di tutti gli esseri umani. Un movimento vitale e sociale, come specifica anche il sottotitolo del festival: “Perché l’arte lascia il segno”. Un segno che vuole essere una traccia, delle “orme” che possono avere forme e dimensioni diverse. Ogni artista, forte della propria identità, vive il momento della creazione nella verità dello stare e racchiude nell’opera la propria percezione del mondo, delle emozioni e delle relazioni in un atto di rivoluzione e cambiamento. Una percezione che in fondo può essere riconoscibile e condivisibile a tutti gli esseri umani seppur nella diversità della fruizione e dei linguaggi. Il tema della 6° edizione di ORME Festival è dedicato all’Arte di immaginare. Immaginare è una libertà da riconquistare insieme agli spazi delle città che abitiamo quotidianamente. Per questo all’atto di immaginare associamo Il messaggio in bottiglia: è un simbolo che richiama la capacità degli esseri umani di credere in un’utopia, in un futuro diverso. Per costruire questo futuro il festival propone di partire dalle orme che ci siamo lasciati alle spalle, ma che ci aspettano di nuovo, lungo il cammino davanti a noi. In questo modo sarà possibile non solo riflettere sul significato di inclusione, ma anche e soprattutto, sarà possibile riportare questo concetto alla quotidianità e metterlo in pratica. Quest’azione non può che passare dalla comunità, ovvero dalla condivisione, da una messa in comune di intenti e di pratiche. ORME Festival vuole essere infatti una comunità in grado di immaginare e di mettersi in cammino verso un’utopia in cui libertà, dignità e creatività tornino dai margini verso il centro, come parole chiave per partecipare ad un vero atto rivoluzionario, capace di renderci attori attivi di un cambiamento radicale del nostro presente e della nostra società. Alcuni eventi in programma sono in comune con IntegrART , un progetto del Percento Culturale Migros di cui ORME Festival è partner dal 2015, diventando il quarto festival internazionale della rete, composta da Wildwuchs Festival - Basilea, Out of the Box - Ginevra e BewegGrund.das Festival - Berna. ORME Festival è inoltre titolare del marchio Cultura Inclusiva in Ticino (Servizio Cultura Inclusiva di Pro Infirmis) dal 2018 . I titolari del marchio si adoperano affinché le persone con disabilità possano partecipare in qualità di pubblico, artisti e collaboratori all’interno dell’istituzione o organizzazione culturale, riconoscono la Carta dell’inclusione culturale e si impegnano ad attuare misure inclusive nei cinque campi d’azione del marchio; «offerta culturale», «accesso ai contenuti», «accessibilità architettonica», «offerte di lavoro» e «comunicazione». ( www.kulturinklusiv.ch ).

Di seguito le descrizioni degli eventi in programma:

MISSION ROOSEVELT (Tony Clifton Circus (IT/FR) - 26 maggio 2021, 14:00 e 17:30 + 27maggio 2021, 17:30) un’invasione della città di Lugano. Una performance partecipata e itinerante. Il luogo di partenza è segreto e gli spettatori parteciperanno ad una missione: un percorso nello spazio urbano. Tutto questo comodamente seduti su un oggetto tabù: la sedia a rotelle.

Il progetto Tony Clifton Circus è nato nel 2001 e ha girato l’Europa con i suoi spettacoli. Con Diane Bonnot e Iacopo Fulgi, Direzione tecnica Valerio Maggi, Produzione e organizzazione Alexis Nys.

BEWEGT (TANZflug (CH) - 26 maggio 2021, 20:30) spettacolo di Teatro Danza con riprese dal vivo.

Il movimento è qualcosa che viene dato per scontato nella nostra società. Però come appare un mondo di movimento per qualcuno che non può muoversi? L’associazione TANZflug è nata nel 2018 e ha lo scopo di promuovere la partecipazione culturale inclusiva a Zurigo.

Concept e performer di Lea Vejnovic e Andrea C. Frei, riprese: Ralph Zürcher

DON’T CALL ME BY MY NAME ( Antonio Quiles & Laila White (ES) - 26 maggio 2021, 21:00 ) “Anche senza essere gemelli, abbiamo tutti la forte sensazione di sapere che ognuno di noi ha un doppio, un doppio che è dentro di noi e ci appartiene”.

DON’T CALL ME BY MY NAME è un solo di danza contemporanea per e su Laila White. Un pezzo in cui la sua presenza in scena è intensa. Racconta sè stessa lasciando una vita, la sua stessa vita, avvolta nel mistero.

Concept e Regia di Antonio Quiles/ ALTERACIONES D-T CO, performer Laila White, creazione/coreografia: Antonio Quiles e Laila White, testi: Antonio Quiles, fotografia: Laila White

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI Stefano Cipani (Italia / Spagna 2019) 27 maggio ore 20:00, incontro e proiezione del film + 29 maggio ore 17:00, proiezione del film Relaxed Performance + Da GIO 27 a LUN 31 maggio 2021, il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming luxreplay.ch). Evento in collaborazione con Castellinaria - On the road e JFC cinema. Fin da piccolo Jack ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti.

Tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, è la storia del rapporto con suo fratello Giovanni che ha la sindrome di Down. - 27 maggio 2021, 20:00: CIAK, CHI PARLA? Conversazione con Giancarlo Zappoli (Direttore artistico - Castellinaria) e Giacomo Mazzariol (autore dell’omonimo romanzo) per introdurre la visione del film.

- 29 maggio 2021, 17:00: La RELAXED PERFORMANCE è una modalità di fruire uno spettacolo, una performance e quindi anche un film, adattata per andare incontro alle esigenze delle persone che hanno bisogno di un ambiente più rilassato quando vanno a teatro o al cinema. Persone, ad esempio, con difficoltà di apprendimento, autismo o disturbi della comunicazione sensoriale, le quali possono trovare le normali modalità di fruizione opprimenti o spiacevoli a causa del buio prolungato, della musica ad alto volume, dei rumori improvvisi o per il fatto di dover stare seduti fermi e in silenzio per molto tempo. Le luci non vengono spente e a volte non vengono nemmeno abbassate. Viene spesso messa a disposizione un’area di rilassamento, nel caso in cui l’esperienza diventi opprimente. In generale, le persone possono entrare e uscire liberamente dalla sala e il rumore e i movimenti del pubblico non disturbano affatto!

TALENTI IMPREVEDIBILI - Stage Lab 2021 ZHdK (Annie Hanauer (UK) / Teatro Danzabile (CH) / BA contemporary dance ZHdK - 28 maggio 2021, 18:30 - 20:30 ) Il gruppo di danzatori si mette alla ricerca delle tracce che segnano i confini impliciti ed espliciti di ciò che è definito normalità. Performer disabili e studenti della ZHdK hanno creato insieme una breve performance sotto la direzione artistica di Annie Hanauer, una danzatrice indipendente originaria degli Stati Uniti che vive e lavora tra Londra e la Francia.

ERINNERUNGEN SCHWIRREN ( Cie BewegGrund / Tanzbar Bremen (CH/DE) - 28 maggio 2021, 21:00) spettacolo di danza.

Come si possono condividere i ricordi? Dove sono i punti di rottura? Quanto possono cambiare i ricordi? E cosa possiamo fare insieme con loro?

Tanzbar Bremen nasce nel 2003 e ha l’obiettivo di arricchire la danza contemporanea attraverso un principio inclusivo. L’associazione BewegGrund promuove dal 1998 la danza inclusiva in Svizzera.

Coreografie di Susanne Schneider, interpreti Till Krumwiede, Corinna Mindt, Oskar Spatz

NINFEA BLUES BAND (Centro Diurno Girasole - Fondazione OTAF (CH) 28 maggio 2021, 21:30) in concerto. la band suona il blues, il rock e la musica popolare, tutto con uno stile proprio e mette in scena la forza comunicativa dei propri componenti.

Nasce nel 2003 da un gruppo di utenti ed educatori del foyer OTAF di casa Ninfea e da allora si esibisce in diversi contesti pubblici in Svizzera e all’estero.

MASTER CLASS (con Annie Hanauer (UK) 29 maggio 2021, 10:00). L’esperienza di Annie H. come donna con disabilità la avvicina ad interessarsi ai vissuti delle persone considerate diverse e nasce così in lei la volontà di scardinare l’idea di un corpo danzante canonico. Nel suo lavoro coreografico è attualmente impegnata anche nella ricerca sul concetto di utopia e il suo immaginario collettivo. Dal 2008 al 2014 ha danzato con la Candoco Dance Company. In collaborazione con la 16° Festa Danzante Ticino.

Info e prenotazioni a [email protected]

L’INCONTRO - Laboratorio di danza creativa di comunità (con Doriana Crema (IT) - Didee / DEA - Interreg IT-CH 2014-2020 - 29 maggio 2021, 14:00 ). Un tempo per riprendere in mano lo spazio della fiducia nella vicinanza dei corpi, condividendo una prossimità nuova.

Ritrovarsi nello stesso luogo e concedere all’altro il proprio sguardo. Praticare movimenti semplici, da soli, insieme, con l’utilizzo di bacchette di bambù. Giocare e creare trasformando forme nello spazio.

Info e prenotazioni a [email protected]

HELLIOT (Danza Mobile (ES) + 29 maggio 2021, 20:00 ) Cosa unisce le persone? Cosa le rende diverse? Cosa caratterizza un “buon”danzatore contemporaneo? E cosa vogliamo effettivamente vedere sul palco oggi?

HELLIOT è un assolo di danza contemporanea per un pubblico eterogeneo. Il danzatore Helliot Baeza si muove tra la danza, il teatro e la performance e ci porta in un viaggio dal particolare all’universale, dall’intimo al sociale, in un mondo libero dal giudizio.

La compagnia Danza Mobile è stata fondata nel 2001 e ha sede a Siviglia, in Spagna. Coreografie di Antonio Quiles/ ALTERACIONES D-T CO, interprete Helliot Baeza.

(Per ciechi e ipovedenti, audiodescrizione e visita al palco su richiesta a [email protected])

DISCOBALERA BALDANZA (Teatro Danzabile (CH) - 29 maggio 2021, 21:30 ) discoteca per tutti da 0 a 99 anni.

Un momento di gioioso incontro danzante inclusivo a 360°. L’incontro permette a tutti, in piedi o in sedia a rotelle, dritti o storti, di lasciarsi andare alla danza senza preoccupazioni, per il puro piacere di farlo. Danzare sentendosi totalmente se stessi.

MICRO INCONTRI - Appuntamenti Poetici Itineranti (Teatro Danzabile (CH) 30 maggio 2021, 11:00 )

Un’esperienza di ascolto per due (1 performer e 1 partecipante): in un tempo in cui è necessario mantenere la cura e il bisogno dell’incontro, un MICRO INCONTRO è come un regalo o una coccola, un momento protetto in cui sperimentare modi possibili di stare con l’Altro.

* Posti limitati > Info e prenotazioni a [email protected]

PRIMO INCONTRO REGIONALE CULTURA INCLUSIVA IN TICINO (Servizio Cultura Inclusiva di Pro Infirmis / SUPSI (CH) - 30 maggio 2021, 15:00 )

L’incontro regionale Cultura Inclusiva in Ticino è rivolto a persone con e senza disabilità interessate all’inclusione culturale nel Canton Ticino.

ORME Festival ospita l’incontro in cui sarà presentata la Guida “Eventi culturali accessibili”di Pro Infirmis e saranno, inoltre, condivisi i risultati degli incontri della Rete