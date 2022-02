Anche adesso, nella nuova era dell’elettromobilità, il produttore francese va per la propria, creativa e intelligente strada. E tutto ciò non si limita ad averla battezzata ë-mobilità. Nemmeno lontanamente: le prime prove dei modelli Citroën elettrificati hanno dimostrato che i suoi ingegneri sono nuovamente una spanna avanti alla concorrenza. Come molte altre volte ancora: per esempio, con le sospensioni idropneumatiche su tutte le ruote, il servosterzo e il servofreno idraulici, l’introduzione dei fari adattivi in curva, la regolazione automatica in altezza di entrambe le coppie di fari per le luci anabbaglianti e abbaglianti. Ma torniamo al futuro della ë-mobilità di Citroën.

Affascinante, intelligente e anticonformista

Mentre molte case automobilistiche puntano su una sola cosa quando si tratta di mobilità elettrica, ovvero più imponenza, più potenza, più velocità, Citroën preferisce rispondere con un approccio intelligente e anticonformista, sapendo che la media giornaliera percorsa da un cittadino svizzero è di 40 km. E dando un'occhiata all’attuale sviluppo della popolazione e delle città è subito chiaro che il futuro appartiene alla auto intelligenti. Per questo motivo le auto elettriche Citroën, grazie alle loro tecnologie rispondono già oggi alle esigenze e desideri dei conducenti di domani. Ciò inizia con una guida tranquilla e quindi rilassata, continua con la coppia del motore immediatamente disponibile per uno sviluppo ottimale della potenza in ogni momento e termina con servizi programmabili individualmente per una maggiore serenità nella vita quotidiana. Questi includono il precondizionamento termico per prestazioni di ricarica ottimali a casa via wallbox o alle stazioni di ricarica rapida sulla strada.

Piacere di guida incluso

Quando si sceglie un'auto elettrica di Citroën , si sceglie un'auto economica ed ecologica, senza togliere niente alle prestazioni. Perché i potenti motori elettrici forniscono un sacco di piacere di guida. E il divertimento alla guida aumenta ancora di più se si dà un'occhiata ai costi dell'elettricità per le auto elettriche: sono in media il 90 % più economici rispetto al costo della benzina o del diesel.