Si è concluso con una grande vincita il mese di febbraio al Casinò Lugano! È stato, infatti, vinto il Mega Progressive Jackpot delle Mongolfiere del valore di 298’172 CHF.

Una vittoria significativa che ha contribuito ad aumentare la quota totale dei jackpot delle slot vinti durante questo mese: più di 1.7 milioni di Franchi! Fra i vari Jackpot, ad aiutare il raggiungimento di questa elevata cifra sono stati, oltre al Mega, il Maxi Progressive Jackpot sempre delle Mongolfiere, il Progressive Jackpot Duo Fu Duo Cai, il Progressive Jackpot Dancing Drums, Clover Link Xtreme, Zorro, Tarzan e Lightning Link, scattati varie volte.

In parallelo continuano le novità promozionali del Casinò: dopo Happy Sunday Winter, che per sei domeniche ha omaggiato i nostri visitatori con 10 CHF di crediti di gioco gratuiti per le slot, prosegue, fino al 6 maggio, la promozione Il Venerdì Accelera La Fortuna, che ogni primo venerdì del mese regala 20 CHF di crediti di gioco gratuiti da giocare sempre sulle numerose slot.

I mesi di marzo ed aprile saranno pieni di altrettante attività, sia per le slot che per i tavoli: si parte da una nuova edizione di Happy Sunday, che sarà dedicata alla primavera, passando ai promotional pack di Black Friday e di Gioca le tue carte, riservate al Black Jack e all’ Ultimate Texas Hold’em, fino alla promozione di Pasqua Spacca l’uovo, nella quale, in palio ci sono premi per un valore totale di 2’500 CHF in crediti di gioco gratuiti da giocare sulle oltre 500 slot presenti nella casa da gioco.

In una struttura che è, di fatto, un punto di riferimento live dell’entertainment territoriale, non può mancare l’altissimo montepremi dello Swiss Jackpot – scattato il 1° marzo al Casinò di San Gallo con oltre 5 milioni di Franchi – che partecipa alle proposte allettanti della casa da gioco luganese e ne detiene l’esclusiva in Ticino. Ben 10 slot machine sono collegate a questo speciale Jackpot che, post vincita, riparte subito da 1 milione di Franchi. Non resta che attendere e scoprire chi sarà il prossimo vincitore!