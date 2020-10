Il Campus Formativo Bodio (CFB), centro di formazione interaziendale promosso dalle principali industrie attive nella regione delle Tre Valli, forma apprendisti polimeccanici e operatori in automazione provenienti dalle sei aziende partner: l’Azienda Elettrica Ticinese (AET), Imerys Graphite & Carbon SA, Tensol Rail SA, Tenconi SA, Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e Helsinn Advanced Synthesis SA.



Il Campus e le sue attività didattiche saranno presentati alle giovani e ai giovani interessati ad approfondire le professioni di operatrice/tore in automazione e polimeccanica/o in occasione di due mezze giornate di porte aperte:



• mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 13:30 alle 17:00 e

• sabato 10 ottobre 2020 dalle 9:00 alle 12:00



presso gli spazi del CFB, in Strada industriale 17 a Bodio.



La partecipazione è libera; nessuna iscrizione necessaria.



Maggiori informazioni sugli appuntamenti del CFB e sulle possibilità di formazione sono disponibili al sito www.cfb.ch o chiamando il numero 091 822 23 43.