Premio “Dealer of the year” per le filiali Audi di AMAG Ticino

Eccellente performance per le filiali Audi di AMAG Ticino, che sono state insignite del prestigioso premio “Dealer of the year” conferito da Audi Svizzera.

La nomina a “Dealer of the year” è motivo di orgoglio per l’intero gruppo AMAG Ticino e rappresenta un valido incentivo per i neoeletti al fine di perseguire nuovi e ambiziosi obiettivi anche nel 2022, nell’intento di soddisfare soprattutto l’affezionata clientela, che ha riposto la propria fiducia nel marchio Audi così come nell’operato dei collaboratori delle filiali AMAG presenti sul territorio.