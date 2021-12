Come giudica il quadro previdenziale nel suo insieme?

Distinguerei tre aspetti: quello generale, quello finanziario e quello prettamente assicurativo. Siamo in fase di trasformazione, l’AVS andrà presto in sofferenza, il mercato del lavoro è difficile e precario, vi si entra più tardi e spesso l’attenzione verso il futuro ed il momento della pensione manca, oppure arriva troppo tardi. Per qualche anno ancora ai pensionati “baby boomers” si prospetta un futuro pensionistico favorevole, ma dopo lo scenario si fa più cupo, e qui entrano in gioco gli aspetti finanziari.

In che senso?

Se l’AVS ha equilibri finanziari incerti che richiederanno una qualche forma di copertura, anche la previdenza integrativa LPP è soggetta a molti squilibri. Pensiamo ai bassi rendimenti dei prodotti monetari ed obbligazionari, alle scelte difficili dei gestori che devono puntare alla redditività minima, ai tassi negativi sulla liquidità, che spero spariscano presto. Le scelte vanno allora inevitabilmente verso investimenti più rischiosi, come azioni, private equity, immobili, i portafogli si fanno più flessibili, ed il controllo del rischio diventa più difficile. Ma questa situazione, già di per sé un po’ anomala, almeno a livello storico, ha un risvolto estremamente preoccupante per i futuri pensionati perché, visto il tasso di conversione ancora in vigore, una parte del risultato che i contributi dei lavoratori attuali ottengono non va ad aumentare il loro capitale futuro, ma viene travasato nelle rendite dei già pensionati. Di fatto ogni anno il lavoratore attivo finisce col perdere un poco del potenziale capitale a scadenza. Si tratta di uno squilibrio finanziario contrario all’etica ed allo spirito del “fair play” previdenziale, cui rimediare o attraverso l’evoluzione dei mercati o attraverso evoluzioni normative.

Come ovviare a questo in termini di pianificazione previdenziale?

L’impegno del consulente si fa sempre più complesso, perché ogni programma deve essere adattato alle esigenze personali di oggi e di domani, coniugando l’aspetto finanziario della redditività con quello del vantaggio fiscale, in forma flessibile ed in base all’età. Vi sono aspetti particolari che possono entrare in gioco e che vanno accuratamente soppesati, come l’ottimizzazione fiscale in senso lato, la scelta fra capitale e rendita per il secondo pilastro, la scelta dell’età di uscita dal mondo del lavoro in forma anticipata o posticipata, l’incasso frazionato del capitale per pagare meno imposte, ed altro ancora. Spesso più che consulenti, diventiamo veri e propri partner dell’assicurato, che ci mette a parte di tanti aspetti della sua vita. Ciò che si può dire in generale è di avviare il più presto possibile un programma di previdenza integrativa, a complemento di AVS e secondo pilastro, e non solo per la parte pensionistica ma con attenzione pure all’aspetto dei rischi invalidità e decesso. Anche arrivare troppo tardi a focalizzare il problema non permette ovviamente di ottenere soluzioni adeguate.

Lei cita anche un aspetto puramente assicurativo...

Certo, la componente finanziaria e fiscale della previdenza è importante, quella di cui più si parla e su cui si dibatte, ma non è tutto. Non dobbiamo dimenticare i fattori di rischio, e non parlo di quelli di mercato. La vita e la salute rimangono valori fondamentali. Questa lunga fase di pandemia ci ha purtroppo mostrato una vasta casistica di decessi, invalidità, conseguenze nefaste della malattia che si protraggono nel tempo, condizionando l’attività lavorativa e la qualità di vita in generale. Pensare alla previdenza in senso integrato vuol dire anche questo, sia dal punto di vista del lavoratore, che ha scarso potere decisionale in materia di fondo pensione e coperture, ma anche del datore di lavoro, che può mostrare una maggiore o minore sensibilità nei confronti di questi aspetti. Ovviamente il tema riguarda allo stesso modo i lavoratori indipendenti, i professionisti, gli imprenditori stessi quali persone e soggetti assicurati.

Abbiamo detto di un mercato del lavoro precario, in cui si entra in ritardo e con livelli salariali che talvolta escludono addirittura i giovani dal secondo pilastro. In ciò si inserisce anche il discorso sulla previdenza al femminile.

La donna è ancora penalizzata nel mercato del lavoro in termini di reddito. Abbiamo visto poi con il Covid come sovente siano proprio le fasce di lavoratori più deboli a subire le conseguenze maggiori. Se poi pensiamo a situazioni eccezionali, ma non troppo, come divorzi e conflitti familiari in cui la donna è la parte più fragile, direi che l’esigenza di una previdenza personale è ancora più importante.

