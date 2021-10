Primo vitigno in Ticino e secondo vitigno in Svizzera, il Merlot continua ad essere un vitigno a bacca rossa molto apprezzato. La sua superficie coltivata è in continuo aumento: negli ultimi 10 anni è cresciuta del 18% circa, pari a quasi 200 ettari. Oggi, questo vitigno originario del Bordeaux è coltivato in oltre 20 cantoni.

Vista la sua importanza enologica, l’Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVVT) ha deciso di dedicargli una giornata. In Ticino, i viticoltori che coltivano questo pregiato vitigno sono oltre 2700 e, durante il periodo delle vendemmie, si può stimare che sono circa 30’000 le persone coinvolte. Infatti molti amici o parenti di viticoltori impugnano le forbici ed entrano tra i filari a dare manforte in queste giornate di festa che spesso si concludono con un pic-nic e l’immancabile bottiglia di buon Merlot.

Un anonimo disse: “Chiunque ami il Merlot non ha bisogno di una vera ragione per alzare il calice e brindare”. Lo scopo di questa giornata è di fare conoscere ad un più vasto pubblico possibile questo vitigno e le caratteristiche del nostro terroir.

Sono state organizzate dei banchi di degustazione nei principali centri del Ticino che saranno allestiti sabato 23 ottobre dalle 10.00 alle 16.00 e più precisamente ad Ascona sul Lungolago; alla Filanda di Mendrisio, al primo piano del Centro Shopping Serfontana di Morbio Inferiore e a Bellinzona, alla manifestazione Sapere e Sapori in Piazza del Sole.