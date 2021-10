Le e-bike sono da anni in Svizzera in piena espansione. Nel 2020 hanno raggiunto la quota del 34.1% di tutte le due ruote vendute – e la tendenza è in ascesa. Gli accumulatori agli ioni di litio hanno un’elevata densità di energia, il che comporta un certo potenziale di rischio. Nonostante la grande diffusione delle biciclette elettriche, sono molto rare le segnalazioni di incidenti o contrattempi imputabili agli accumulatori per e-bike. Si conferma quindi l’efficienza e la sicurezza di questi accumulatori. Ciononostante, nel modo di trattarli vi sono alcuni punti a cui dedicare una particolare attenzione.



Immagazzinarli con metà carica

Proprio nelle stagioni fredde molte e-bike vengono messe in cantina. Cosa è meglio fare con l’accumulatore in questo periodo? Dieter Offenthaler, il direttore della Batrec Industrie AG, che ricicla pile, batterie e accumulatori consiglia di caricare l’accumulatore a circa il 60% della carica e successivamente conservarlo in un luogo asciutto, dove non vi sia la possibilità di raggiungere temperature vicine allo zero: «L’accumulatore tende a scaricarsi da solo, anche quando non viene utilizzato, ed è estremamente importante evitare una scarica profonda.» Questo si verifica quando la tensione scende al di sotto di un certo minimo – ben dopo che l’accumulatore segnali «vuoto». «Se dopo una pausa ricollegate l’accumulatore per la prima volta al caricabatterie, dovreste caricarlo tenendolo, però, sotto stretto controllo», raccomanda Offenthaler.

In generale, gli accumulatori agli ioni di litio sono nelle condizioni migliori quando hanno una carica tra il 20% e l‘80%. L’accumulatore non deve sempre essere caricato, risp. scaricato, completamente per prolungare il più possibile la sua durata. Negli accumulatori agli ioni di litio non c’è un effetto-memoria. Inoltre, l’accumulatore non dovrebbe essere costantemente collegato alla linea di alimentazione della corrente.



Ne serve uno nuovo

Il momento di sostituire l’accumulatore è quando non fornisce più il rendimento necessario e si è conformemente ridotta l’autonomia. Questo avviene mediamente dopo otto anni. Se acquistate un nuovo accumulatore, in nessun caso dovete conservare in casa quello ormai esausto. Grazie alla tassa di smaltimento anticipata, già compresa nel prezzo d’acquisto, gli accumulatori possono essere consegnati gratuitamente a ogni punto vendita ufficiale di e-bike o anche ai punti di smaltimento custoditi dei Comuni.

Se avvertite un odore di gas rilasciato dall’accumulatore o se fuoriesce del liquido, è il momento di usare la massima prudenza. Ma anche se l’accumulatore presenta dei rigonfiamenti, dei danni esterni come ammaccature o fessure oppure se durante il suo uso si nota un aumento anomalo della temperatura dell’involucro, l’accumulatore va subito smaltito. «In questo caso coprite con nastro adesivo i poli, imballate l’accumulatore in un sacco di plastica e consegnatelo a un punto di raccolta custodito», consiglia Offenthaler.



Ulteriori informazioni sul riciclaggio delle pile in Svizzera sono reperibili sotto: www.inobat.ch