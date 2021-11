Il segreto? Una rassegna nostrana che valorizza l’esclusivo prosciutto crudo affinato in Leventina, rinomato ambasciatore delle eccellenze del nostro territorio e base di una cinquantina di specialità diverse che dall’8 al 28 novembre si potranno assaporare in 26 ristoranti del nostro Cantone. Una rassegna - organizzata da Ticino a Tavola e Rapelli - che è anche strumento di sostegno e vicinanza ai ristoratori, in questo momento che porta speranza di uscire in modo definitivo dal tunnel pandemico. Ma è anche occasione per chi ama la buona cucina, di soddisfare la voglia di tornare a uscire e godere della qualità della nostra gastronomia.