La crisi legata al coronavirus ha di nuovo relegato in home office molti di noi. Team e intere aziende o amministrazioni comunicano tramite videotelefonia, con pause caffè o aperitivi di fine giornata virtuali, e nuovi collaboratori iniziano a lavorare presso un’impresa senza mai aver messo piede in ufficio. Già sin d’ora si prospetta che alcuni di questi cambiamenti resteranno anche dopo la pandemia di coronavirus, comportando così un’accelerazione della digitalizzazione.



Al momento per sbrigare le pratiche amministrative con le autorità, anche le imprese devono avvalersi della comunicazione digitale. In effetti, negli ultimi anni la Confederazione, i Cantoni e i comuni hanno digitalizzato numerosi servizi. La relativa base è costituita dalla «Strategia di e-government Svizzera 2020–2023» con l’obiettivo di consentire alle amministrazioni pubbliche di offrire informazioni e servizi fondamentalmente per via elettronica – ossia «digital first».



Lo scambio digitale con le autorità offre svariati vantaggi:

- i documenti possono essere inoltrati in qualsiasi momento (24/7);

-.si risparmia in termini di tempo e denaro, poiché senza invio postale;

-.i moduli non devono più essere compilati a mano (Copia e Incolla oppure persino compilazione automatizzata);

- viene impiegata meno carta, a favore di un uso parsimonioso delle risorse naturali;

- alcune piattaforme permettono l’accesso multiplo ai dati da parte di diverse persone, affinché si possano consultare fiduciari o notai.



Dove si trovano i servizi elettronici delle autorità?

A volte le aziende hanno difficoltà a trovare i servizi elettronici delle autorità nel vasto mondo di Internet. Questo è quanto è emerso dallo «Studio nazionale sul Governo elettronico 2019» effettuato dalla Segreteria Governo elettronico Svizzera e dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO. Vista la struttura federale della Svizzera, negli ultimi anni numerosi comuni e Cantoni hanno creato una propria amministrazione digitale con sportelli online, offrendo così una serie di interfacce differenti. Al fine di riunire i vari servizi, a fine 2017 è stato lanciato EasyGov.swiss.

EasyGov rende le procedure amministrative più semplici rapide ed efficienti. La piattaforma sicura e affidabile permette alle aziende di svolgere elettronicamente le pratiche di autorizzazione, richiesta e notifica in un unico sito. I servizi più utilizzati sono ad esempio le mutazioni nel Registro di commercio, le procedure esecutive e le fideiussioni (vedi Infobox). Grazie all’offerta concentrata su un’unica piattaforma, le imprese necessitano soltanto di un login per poter utilizzare i loro dati per varie procedure amministrative, risparmiando così ulteriore tempo. Nei prossimi anni EasyGov sarà fortemente ampliato e i processi esistenti costantemente ottimizzati.



A livello di Confederazione, oltre a EasyGov.swiss sono disponibili i seguenti importanti portali:

- Datori di lavoro (arbeit.swiss) per permessi di lavoro, assicurazioni sociali, ecc.

- Connessione (agate.ch) per tematiche in materia di agricoltura, animali e alimentari

- eCertificato di salario CSI per l’allestimento elettronico di un certificato di salario

- Rendiconto IVA online (admin.ch) per il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta preventiva

- eTraslocoCH Comunicare il cambio di residenza online - eTrasloco - Notificare online il trasloco e il cambiamento di indirizzo per la partenza dal vecchio comune di domicilio e la notifica al nuovo comune di domicilio

- Dichiarazione doganale tramite app QuickZoll per la dichiarazione alla dogana di merce ad uso proprio



Servizi online a livello cantonale

Le aziende alla ricerca dei servizi amministrativi digitali dei Cantoni trovano una sintesi utile nella banca dati Servizi online federali, che è gestita e aggiornata di continuo dalla SECO. Dalla rimozione di rifiuti alle autorizzazioni di raccolte fondi per donazioni fino alla richiesta di abbattimento di un albero, qui sono disponibili vari link ai servizi online di numerosi Cantoni.



Portale KMU: consigli utili per la gestione aziendale

Per domande relative al tema «imprese» la SECO ha creato quasi 20 anni fa il portale PMI kmu.admin.ch, che offre innumerevoli consigli e suggerimenti utili. Copre l’intera gamma di domande relative alla fondazione di una ditta, all’innovazione, l’ampliamento e lo sviluppo aziendale, fino alla regolamentazione della successione. L’articolo è dedicato alle sfide imprenditoriali come ad esempio la digitalizzazione (social media, commercio online, infrastruttura digitale, ecc.); corredato di interviste ed esempi pratici illustrativi. Inoltre, sono proposti svariati link a offerte esterne.