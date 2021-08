Si sta svolgendo il Torneo di Roulette Americana con un montepremi di CHF 100'000 GDT

Casinò di Lugano ha dato il via ad un particolare torneo, che per la prima volta ha un montepremi di CHF 100’000 GDT. È il Torneo di Roulette Americana che tutti i giorni fino al 20 novembre dà la possibilità di iscriversi e partecipare. Fino al 12 novembre, infatti, da domenica a venerdì, dalle ore 19:00 sono aperte le iscrizioni per il Livello 1, con buy-in di CHF 20+5 e starting chips del valore di 500. Dal 31 luglio al 13 novembre, ogni sabato dalle 14:00, è già possibile iscriversi al Livello 2, che prevede un buy-in di CHF 120+30, starting chips del valore di 500 e modalità re-entry. Le semifinali si terranno invece venerdì 19 novembre dalle ore 20:00 e sabato 20 novembre dalle ore 15:00. In questo caso buy-in di CHF 1’000+250, starting chips del valore di 500 e modalità re-entry. La finale si svolgerà sempre di sabato, il 20 novembre, dalle ore 22:00 e con starting chips del valore di 700*.